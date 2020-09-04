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Minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde yol kenarında yürürken, arkasından gelen minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Terme’nin Kocaman Mahallesi’nde seyir etmekte olan 06 DF 4555 plakalı minibüsü bir başka araç sollamaya çıktığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü Hurşit D.

Samsun’un Terme ilçesinde yol kenarında yürürken, arkasından gelen minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Terme’nin Kocaman Mahallesi’nde seyir etmekte olan 06 DF 4555 plakalı minibüsü bir başka araç sollamaya çıktığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü Hurşit D. (83), yolda yürüyen Mustafa Önal’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Önal, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Önal, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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