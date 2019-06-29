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Minik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

BOLU Rüzgarlar köyünde meydana gelen sel felaketi sırasında, annesi sel sularına kapılıp kaybolan minik kediyi Azra Gürkan (5) kurtardı.

Minik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Rüzgarlar köyünde meydana gelen sel felaketi sırasında, annesi sel sularına kapılıp kaybolan minik kediyi Azra Gürkan (5) kurtardı. Küçük kız, sahiplenip 'Pamuk' ismini verdiği kedinin tüm bakımını üstlenip, gün boyu onunla oynuyor.
Bolu merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde 19 Haziran'da meydana gelen selde köydeki evlerde ve tarlalarda maddi hasar meydana geldi. Selin köyde en fazla etkilediği evlerden biri de Safiye ve Nazım Çakır'ın evleri oldu. Yaşlı çiftin, dere kenarında bulunan evlerinin önünde bulunan krediyle aldıkları traktör ve bazı tarım aletleri sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sel felaketi sırasında Azra Gürkan da annesi Cemile Gürkan (39) ile birlikte dedesi ve anneannesinin evindeydi. Küçük kız bir kedinin sel sularına kapıldığını gördü. Arkasında ise yavru bir kedinin kaldığına şahit olunca onu alarak güvenli bir yere koydu.
Minik Azra hayatını kurtardığı yavru kediyi sahiplendi ve 'Pamuk' ismini verdi. Azra gün boyu kedisi 'Pamuk' ile birlikte oynayıp onun her türlü ihtiyacını karşılamaya başladı. Minik kediye şırıngayla verdiği sütle besleyen minik Azra, kediye ömür boyu bakacağını ve çok sevdiğini belirterek, "Sel geldi. Biz de kediyi kurtardık. Çatıda birazcık sevip sakinleştiriyorum. Çorba veriyorum. Şırıngayla süt de veriyorum. Çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Beni annesi sanıyor. İsmini 'Pamuk' koydum. Bütün gün ona bakıyorum." dedi.
Anne Cemile Gürkan da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum. 2 çocuğum var 2'si de hayvanları çok sever. Evimizde de hep hayvanlarımız vardır. Köpeğimiz de selden kurtuldu. Bütün gün evde kediyle ilgileniyor" dedi. Selde anne ve babasının 50 bin liradan fazla maddi zararı bulunduğunu anlatan Cemile Gürkan, "Annemin babamın her şeyi gitti. Onlara da devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 50 bin liradan fazla zararımız var. Babam engelli sadece engelli maaşı var. Babamın 50 senelik emeği gitti." dedi.
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Minik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdiMinik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdiMinik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdiMinik Azra, selden kurtardığı yavru kediye 'Pamuk' adını verdi

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