Minik çiftçiler sebze ve meyveleri kendileri yetiştirecek

Proje kapsamında çocukların el becerileriyle kendi bahçelerini oluşturacağını belirten Yüce, "Daha sonra bu bahçelerde yetişen ürünlerimizi aileleriyle birlikte evlerine götürecekler. Eğer isterlerse burada kendi arkadaşlarıyla da paylaşacaklar. Burada çok farklı sebzeler yetiştireceğiz. Hemen yan tarafta bir de meyve bahçesi kurduk. Çocuklar bu meyve bahçesinin zamanla bakımlarını da yapacak." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde doğal ortamdan uzak yaşayan çocukların şehirleşmeyle meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğine biraz yabancı kaldıklarını anlattı.

Sakarya'da, "Benim Bahçem Projesi" kapsamında uzman eğitimcilerden kürek sallama, kazma tutma, çapa yapma ve gübre atmayı öğrenen minik çiftçiler, oluşturdukları hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştirecek.

Minik çiftçilerden Kayra Turan da hobi bahçelerine meyve ve sebze ekeceklerini ifade ederek, öğretmenlerinin kendilerine çok yararlı bilgiler öğrettiğini söyledi.

Minik çiftçi Şule Akkaya ise bahçedeki yabani otları temizlediklerini anlatarak, "Sonra bahçemize gübreleme yapacağız. Kendi sebzemizi kendimiz yetiştireceğiz." dedi.

Öğrenci velisi Gülsen Gökbulut da projenin apartmanda yaşayanlar için doğa ve toprakla buluşma adına güzel bir düşünce olduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini kaydetti.

Ahmet Gökbulut da çocukların teknoloji çağında genelde cep telefonu ve bilgisayarla vakit geçirdiğini belirterek, "Bu proje, gerçekten gayet güzel bir proje. Çocukların bağımlı olduğu cep telefonları ve bilgisayarlardan kurtulmaları, doğaya alışabilmeleri için düşünülmüş güzel bir proje olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

