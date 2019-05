Minik eller birleşti, engeller sanat oldu

Engellilerin eğitim konusunda desteklenmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen Dünya Engelliler Haftası, Şanlıurfa’da, miniklerin sanat şenliğiyle başladı. Turkcell’in Engelsiz Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, engelin çocuk yüreğinde nasıl sanata dönüştüğünü 15 ayrı atölyeden çıkan etkileyici eserler, halk oyunları ve koro dinletisi bir kez daha gösterdi. Şenlikle beraber Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışı da yapıldı.

Dünya Engelliler Haftası, Şanlıurfa’da anlamlı bir etkinlikle başladı. İnsan için teknoloji misyonuyla 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bir çocuk şenliği düzenlendi. Aynı zamanda Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nın açılışının da yapıldığı şenliğe; Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.

Programda yer alan engelli çocuklar, yaşıtlarıyla el ele vererek yaptıkları her biri birbirinden güzel resimleri,“Sanatta Engel Yok” adı verilen etkinlikte sergiledi. Çocuklar şenlikte sergiledikleri muhteşem koro ve müzik performansı, ritim grubu, mehteran takımı ve halk oyunları gösterisiyle davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Savaştan kaçarak ülkemize sığınan ve artık bizim de çocuklarımız olan Suriyeli minikler de, Türkiye sevgilerini anlatan resimleri ve atöyle çalışmalarıyla davetlileri etkiledi.

Çocuk yüreği engel tanımadı

Minik sanatçıların aralarında resim, ritim, mangala, el sanatları, seramik, ebru ve parmak boyamanın da olduğu 15 atölyede ürettiği eserler de konuklardan büyük ilgi gördü. Şenlik alanının ortasında yapılan Göbeklitepe maketi etkinliğin en etkileyici sürprizi oldu. Minik elleri ve kocaman yürekleriyle ürettikleri eserlerle davetlilere şenlik yaşatan çocuklar, sahnedeki performanslarıyla hem izleyenlerin beğenisini kazandı hem de duygulandırdı.

“Engelli çocuklarımıza hizmet Turkcell’in görevidir”

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç dünyanın iyi bir yer olmasında en önemli gücün çocuklar olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Engelliler için özel bir gayret sarf ediliyor. Turkcell olarak biz de bir vakıf kurduk, gelirimizin yüzde 1’lik payını yardımlar ve insanlarımıza hizmet için ayırdık. Özellikle engelliler için Türkiye’nin 81 ilinde varız. Bu çocuklarımız bizim için bir emanettir. Annelere ve babalara yardım etmek Turkcell’in görevidir. Bu evlatlarımızı yetiştiren anneleri tebrik ediyorum, onlara dua ediyorum” dedi.

“Bizim görevimiz çocuklarımızın kaderini paylaşmak”

Engelli çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırmasının önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de “Biz onlara ‘özel öğrencilerimiz’ diye hitap ediyoruz. Toplum olarak bize düşen, bu özel çocuklarımızın kaderini paylaşmaktır. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün bu çocuklarımızın kaderini paylaşıyoruz, onların eğitim süreçlerini geliştiriyoruz. Öğretmenlerimiz de bu işi gönülden yapıyor. Turkcell ile çok iyi bir işbirliği yapıyoruz ve işin her alanında devam ediyoruz. Burada Turkcell’in özel öğrencilerimize katkısı çok büyük. Turkcell’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turkcell’in engelsiz eğitimi 30 bin çocuğa ulaştı

Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell 2015’ten bu yana 104 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla laboratuvarları hayata geçirdi; 30 binden fazla öğrencinin yaşamına dokundu. Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri desteği verilirken, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler sağlanıyor. 20 okulda görsel sanat ve müzik atölyeleri açılmış durumda. Engelsiz Eğitim Programı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 3000’den fazla engelli öğrenci kültür gezileri sayesinde bulundukları şehirleri dokunarak, hissederek, duyarak gezdi. bine yakın görme engelli öğrenci için Braille baskılı kitap ve Orbit Reader (not alma) cihazı dağıtıldı. Program kapsamında 2020’ye kadar 150 okul ve 50 bin öğrenci daha hedefleniyor.