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Minik ellerden kuşlara sıcak yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da, minik öğrenciler kuşlar üşümesin diye ahşap malzemelerden yaptıkları yuvaları ağaçlara astı - BİLSEM Müdürü Bülent Bakır: - "Ağrı'da her zaman olduğu gibi kışlarımız sert ve uzun geçiyor. Proje ile asıl amacımız mevsim geçişlerinde hayvanların dışarıda kalmamalarını sağlamak"

Ağrı'da minik öğrenciler, soğukların etkili olduğu kentte doğadaki kuşların üşümemesi için yuva yapıp ağaçlara astı.

Geçen yıl bu dönemlerde karlar tamamen erimesine rağmen bu yıl kırsal kesimde kar kalınlığı bir metreyi aşıyor.

Soğuklardan, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar da etkileniyor.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yetkilileri, hem öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak hem de kuşların soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla harekete geçti.

Merkezde bu amaçla yürütülen çalışma kapsamında, öğretmenleri öncülüğünde ahşap ve hobi atölyesi dersinde günlerce özveriyle çalışıp kestikleri tahtaları birleştirerek üzerilerine resimler çizen minik eller, kuşlara sıcak yuva yaptı.

Öğrenciler, el emeği göz nuru kuş evlerini, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenleriyle Millet Bahçesi'ndeki ağaçlara astı.

- "Kışlarımız sert ve uzun geçiyor"

BİLSEM Müdürü Bülent Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte soğuk havaların devam ettiğini bu yüzden hayvanların da soğuktan etkilendiğini aktardı.

Önceki yıllara göre kış mevsiminin bu yıl uzun sürdüğüne dikkati çeken Bakır, şunları söyledi:

"Amacımız öğrencilerin hayvan sevgisini, şefkat, merhamet duygularını yaparak ve yaşayarak yapmalarıdır. Bu noktada Ağrı'da kışın sert geçmesi, kuşların dışarıda kalmaları ve barınmaları noktasında çocuklarımızın da bu sevgi yumağı içerisinde bulunmaları için böyle projeye kalkıştık ve yaptık."

Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünden destek aldıklarını ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimiz BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerdir. Ahşap hobi atölyemizde bu ürünlerimizi ortaya çıkartıyoruz. Öğrenciler kendileri birleştiriyor, boyuyor. Biz de onlarla kuş evlerini ağaçlara astık. Mart ayı gelmesine rağmen daha bahara girmiş değiliz. Yiyecek bulmak için şehir merkezine gelen kuşlar burada dışarıda kalıyorlar. Ağrı'da her zaman olduğu gibi kışlarımız sert ve uzun geçiyor. Proje ile asıl amacımız mevsim geçişlerinde hayvanların dışarıda kalmamalarını sağlamak."

- "Kuşlar üşümesin diye onlara yuva yaptık"

Öğrencilerden Sevide Bayraktar ise havaların soğuk olduğu Ağrı'da, kuşların sıcak yuvada olması için kuş evi yaptıklarını belirtti.

Kışın kuşları dışarıda gördüklerinde üzüldüklerini dile getiren Bayraktar, "Ağrı'da kar yağdı. Kuşlar üşümesin diye onlara yuva yaptık. Tahtaları kesip birleştirdik ve boyadık. Evleri ağaçlara astığımız için biz çok mutlu olduk. Umarım kuşlar da mutlu olur." ifadelerini kullandı.

İbrahim Enes Yılmaz da insanlar gibi kuşların da üşüdüğünü, bu nedenle bu hayvanlara ev yaptıklarını anlattı.

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