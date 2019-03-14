Minik ellerden kuşlara sıcak yuva

BİLSEM Müdürü Bülent Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte soğuk havaların devam ettiğini bu yüzden hayvanların da soğuktan etkilendiğini aktardı.

Merkezde bu amaçla yürütülen çalışma kapsamında, öğretmenleri öncülüğünde ahşap ve hobi atölyesi dersinde günlerce özveriyle çalışıp kestikleri tahtaları birleştirerek üzerilerine resimler çizen minik eller, kuşlara sıcak yuva yaptı.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yetkilileri, hem öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak hem de kuşların soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla harekete geçti.

Geçen yıl bu dönemlerde karlar tamamen erimesine rağmen bu yıl kırsal kesimde kar kalınlığı bir metreyi aşıyor.

Önceki yıllara göre kış mevsiminin bu yıl uzun sürdüğüne dikkati çeken Bakır, şunları söyledi:

"Amacımız öğrencilerin hayvan sevgisini, şefkat, merhamet duygularını yaparak ve yaşayarak yapmalarıdır. Bu noktada Ağrı'da kışın sert geçmesi, kuşların dışarıda kalmaları ve barınmaları noktasında çocuklarımızın da bu sevgi yumağı içerisinde bulunmaları için böyle projeye kalkıştık ve yaptık."

Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünden destek aldıklarını ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimiz BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerdir. Ahşap hobi atölyemizde bu ürünlerimizi ortaya çıkartıyoruz. Öğrenciler kendileri birleştiriyor, boyuyor. Biz de onlarla kuş evlerini ağaçlara astık. Mart ayı gelmesine rağmen daha bahara girmiş değiliz. Yiyecek bulmak için şehir merkezine gelen kuşlar burada dışarıda kalıyorlar. Ağrı'da her zaman olduğu gibi kışlarımız sert ve uzun geçiyor. Proje ile asıl amacımız mevsim geçişlerinde hayvanların dışarıda kalmamalarını sağlamak."

- "Kuşlar üşümesin diye onlara yuva yaptık"