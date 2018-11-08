Minik Evrim'in annesi serbest bırakıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan anne Dilek Atış serbest bırakıldı.
Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın tutukluluğuna avukatınca itiraz edildi.
Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda anne Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, baba Burhan Atış'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Anne Atış, kaldığı Zile M Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.
- Olay
Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası Burhan ve annesi Dilek Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifadenin ardından Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir." demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı.
Evrim'i arama çalışmalarına AFAD, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar da katılmıştı.
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