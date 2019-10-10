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Minik İrem, kalbine yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:22 | Son Güncelleme

Antalya'da kalp rahatsızlığı bulunan 4 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Antalya'da kalp rahatsızlığı bulunan 4 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İrem Sude Bozkurt'un kalbinin delik olduğu ve ağır pulmoner hipertansiyonu bulunduğu belirlendi.

Ambulans helikopterle MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan İrem bebek, duran kalbi yeniden çalıştırılmasına ve yaklaşık 9 saat süren müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, 4 aylık bebeğin kalbinde tespit edilen birden fazla anomali nedeniyle ameliyat olmasının gerekli görüldüğünü ve Antalya'da ameliyatını yapabilecek sağlık kuruluşu bulunamadığı için Muğla'ya sevk edildiğini söyledi.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Salih Akkuş da bebeğin hastalığının ilerlediğini dile getirerek, "Geç kalınmış bir vaka. Akciğer yetmezliğine girmiş. Hastada pulmoner hiper tansiyon gelişmiş. Bir aylıkken teşhis edilip ameliyat edilmesi gerekiyordu. Doktora geç gelinmiş. Riskli bir ameliyattı. Ameliyat sırasında bir kez kalbi durdu, tekrar döndürüldü. Ancak ameliyattan sonra dönmedi. Ameliyat ekibi bile ağladı." ifadelerini kullandı.

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