HABER

Minik kıza çarpan otomobil kızı metrelerce sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı.

Esenyurt’ta 7 yaşındaki küçük kıza çarparak ağır yaralayan araç sürücüsü ve yanındaki kişi yakalandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede hızla seyreden bir otomobil bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki minik Zeynep’e çarptı. Olay sonrası araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçla kaçarken yoldan geçen başka bir araç ile Zeynep hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken kısa süre sonra araç sürücüsüyle yanındaki şahıs gözaltına alındı. 7 yaşındaki kız çocuğu ise önce Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine ardından da başka bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızı ağır yaralayan araç sürücüsü M.D.’nin kullandığı aracın ise kiralık olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zeynep’in karşıya geçerken hızla gelen aracın çarpıp sürüklemesi ve sonrasından aracın kaçması yer alıyor.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Maddi hasarlı kaza araç kamerasına yansıdıMaddi hasarlı kaza araç kamerasına yansıdı
Pakistan’da polis ve Halk Partisi çalışanları arasında arbedePakistan’da polis ve Halk Partisi çalışanları arasında arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.