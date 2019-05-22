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Minik Nurcan'ın ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan Nurcan Sade'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin ailesini ziyaret etti.

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibinin çalışması sonucu dere kenarında bulunmuştu.

Çeşitli ziyaretler için Kars'ta olan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanlığını da yapan Kılıç ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailesine taziye ziyaretlerinin ardından Ortakale köyüne geldi.

Arslan ve Kılıç, Nurcan Sade'nin babası Hayrettin, annesi Yadigar Sade'yi ziyaretlerinde taziyelerini iletti. Anne ve babayla bir süre sohbet eden Arslan ve Kılıç, ailenin sorunlarını dinledi.

Baba Hayrettin Sade, kızının kaybolmasından sonra tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, bütün ekipleri buraya gönderdiler. 8 gün boyunca hep beraber arama çalışması yaptık. Çalışmalara katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Arslan da olaydan üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, minik Nurcan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

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Kars Nurcan Sade Taziye Ziyareti

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