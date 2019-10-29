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Minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı çektikleri kliple kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Amasya Merzifon ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Sadık Arslan yönetiminde “Sonsuza” marşına çektikleri klip ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.Fatih İlkokulu 3.

Amasya Merzifon ilçesinde Fatih İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Sadık Arslan yönetiminde “Sonsuza” marşına çektikleri klip ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 30 çocuk, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için klip çekti. Klip sosyal medya da büyük ilgi görürken, öğretmen Sadık Arslan, “Ülkemiz için önemli olan tarihi olayları öğrencilerime oyun, etkinlikle bu tarz eğlenceli çalışmalarla anlatmaya çalışıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle sonsuza marşına bir orf çalışması gerçekleştirdik. Biz bu çalışmayı yaparken çok eğlendik. İnşallah sizde izlerken eğlenirsiniz. Bu vesileyle bütün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere cumhuriyetin ilanında emeği geçen bütün büyüklerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

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