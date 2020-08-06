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Minik Seyit'i öldüren ağabeyinden kan donduran sözler! 'Bilerek ve isteyerek öldürdüm'

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ağabeyi Sinan Yüksel'in (18), ormanlık alanda bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği Seyit Taha Yüksel'in (8) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları arasında alınan Seyit Taha Y.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürüldü. Mahkemede ifade veren ağabey Sinan Yüksel, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm" dedi.

Minik Seyit'i öldüren ağabeyinden kan donduran sözler! 'Bilerek ve isteyerek öldürdüm'

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Manavgat'ın Türkbeleni mesire alanının Kasaplar Mahallesi'ne bakan tarafındaki ormanlık alanda meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelen Sinan Yüksel, ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Yüksel'i Türkbeleni ormanlık alanına götürüp, bıçakla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Sinan Yüksel'i gözaltına alan polis, sağlık ekipleri eşliğinde bölgeye giderek inceleme yaptı.

Orman yolundan yaklaşık 300 metre içeri giren polis Sinan Yüksel'in belirttiği noktada, Seyit Taha Yüksel'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenen Seyit Taha Yüksel'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Komşuları tarafından Sinan Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu ve ailesinin kardeşine daha fazla ilgi gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeni bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Manavgat'ta şoförlük yapan baba Osman Yüksel ile eşi ve diğer yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önünde büyük üzüntü yaşadı. Seyit Taha Yüksel'in cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ailenin cenazeyi Yozgat'ın Sorgun ilçesine götüreceği öğrenildi.

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'BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRDÜM'

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kardeşi Seyit Taha Yüksel’i ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyen Sinan Yüksel, polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Manavgat Devlet Hastanesi’ne, ardından da adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Sinan Yüksel, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Verdiği ifade sırasında hakimle de tartışan Yüksel, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm" dedi. Yüksel, babasının kardeşini daha çok sevdiğini de sözlerine ekledi. Sinan Yüksel, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

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YAKINLARI: BABASINA ÖFKELİYDİ

Manavgat Adliyesi’nin dışında bekleyen yakınları, Sinan Yüksel’in psikolojik sorunları olduğunu, ailesinin psikiyatriste götürmek istediğini ancak Sinan Yüksel’in "Ben deli miyim, siz delisiniz" dediğini söyledi. Yakınları, Sinan Yüksel'ni son 6 aydır odasından sadece yemek yemek ve tuvalete gitmek için çıktığını söyleyerek, gündüzleri dahi odasında perdelerin kapalı olarak durduğunu, tuvalete girip ışığı kapatarak yarım saat, bir saat kadar kendi kendine konuştuğunu anlattı. Babasının, kardeşi Seyit Taha Yüksel’i daha çok sevdiği için kıskandığını söyleyen yakınları, Sinan Yüksel’in zaman zaman ailesini de tehdit ettiğini, babasını kastederek, ‘Ona büyük acı yaşatacağım’ dediğini öne sürdü. Öte yandan Sinan Yüksel'in, kardeşi Seyit Taha Yüksel'i yaklaşık 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

DHA

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