HABER

Minik Yusuf biyonik kulak sayesinde "sesle" tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde doğuştan işitme engelli 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz, Ankara'da Sağlık Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen ameliyatın ardından uygulanan biyonik kulakla duymaya başladı - Baba Kerem Kaçmaz: - "En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı. Şimdi ailecek çok mutluyuz. Devletimiz bize yardım etti, Allah zeval vermesin" - Anne Kamile Kaçmaz: - "Artık onunla konuşabiliyorum. Sesleri duyabiliyor. Şimdi durumu çok iyi"

MESUT VAROL - Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz, Ankara'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından takılan biyonik kulakla sesleri duymaya başladı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Direkli Mahallesi'nde dünyaya gelen, Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin dokuzuncu çocukları Yusuf Kaçmaz'a, işitme bozukluğu tanısı konuldu.

İki kulağının da tamamen kapalı olduğu belirlenen minik Yusuf, Van'dan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

- Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Ailenin maddi durumu yetersiz olduğu için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, minik Yusuf'un sevk edildiği hastanede ameliyat olmasını sağladı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından biyonik kulak takılan Yusuf'un 2,5 yıl aranın ardından seslerle tanışması, aileyi sevince boğdu.

- Beşiktaş atkısını yanından ayırmıyor

Kontrollerinin ardından evine getirilen Yusuf, babasının aldığı Beşiktaş atkısını yanından ayırmıyor.

Gün boyunca oyuncaklarıyla oynayan Yusuf, 8 kardeşiyle maç saatlerinde de televizyon karşısına geçip, sahadaki o heyecanı yaşıyor.

- "En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı"

Baba Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un dünyaya gedikten kısa süre sonra iki kulağının da duymadığını fark ettiklerini söyledi.

Yusuf'un bu durumunun kendilerini çok üzdüğünü anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı sayesinde Yusuf, Ankara'da ameliyat oldu. Ameliyatlar başarılı geçti, uzun bir aranın ardından duymaya başladı. Şimdi yüzde 80 duyuyor. Yusuf'un artık seslere karşılık verdiğini görüyoruz. En büyük hayalim çocuğumun duymasıydı. Şimdi ailecek çok mutluyuz. Devletimiz bize yardım etti, Allah zeval vermesin."

- "Allah devletimizden razı olsun"

Anne Kamile Kaçmaz da çocuğunun artık tüm seslere tepki verdiğini belirterek, "Çok şükür çocuğum iyileşiyor. Artık onunla konuşabiliyorum. Sesleri duyabiliyor. Şimdi durumu çok iyi. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

- "Ailece çok mutluyuz"

Yusuf'un artık arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladığını anlatan abla Rojda Kaçmaz da "Daha önce Yusuf duymadığı için çok üzülüyorduk ama şimdi seslendiğimizde bize cevap veriyor. Ailece çok mutluyuz." dedi.

Kaçmaz, babasının Yusuf'a Beşiktaş atkısı aldığını ifade ederek, "Bu atkıyı yanından hiç ayırmıyor. Tam bir Beşiktaş tutkunu. Onun sayesinde hepimiz Beşiktaş'ı tutuyoruz. Tek hayalimiz, İstanbul'da ailecek Beşiktaş maçını izlemek. İnşallah bu hayalimiz de bir gün gerçekleşir." diye konuştu.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyorEvinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor
Şanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyorŞanlıurfa’da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biyonik kulak Çaldıran işitme engelli Van Yusuf

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.