HABER

Minikler hayatı suda öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli firmanın Bursa'da bebeklere ve erken yaşlardaki çocuklara yönelik düzenlediği yüzme eğitimlerine anne ve babalarıyla katılan minikler kulaç atarak hayata hazırlanıyor - Firma sahibi Julie Ann James: - "Bir çocuk 5 yıl boyunca yüzme eğitimi alırsa okul çağında da vücut ve zihnen daha güçlü olabiliyor. Yüzme, bu şekilde hayata başlayan bir çocuğun vücut bütünlüğüne, sağlığına, nefes almasına ve daha iyi uyumasına yardımcı oluyor" - Eğitimlere çocuğuyla katılan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmam Bakır Batı: - "Yüzmenin birçok faydası var. Fiziksel gelişiminin yanında psikolojik ve ruhsal gelişim açısından da gelişiyorlar. Bunların yanında çocuğumla bir yere gittiğimizde havuza düşse de boğulmayacağını biliyoruz"

SERGEN SEZGİN - Bebeklik döneminden başlayarak verilen ve çocukların zihinsel, bedensel yeteneklerine katkı sağlayan, denge ve koordinasyon gelişimini olumlu etkileyen yüzme eğitimleri anne ve babalardan ilgi görüyor.

Uluslararası bir firmanın Bursa'daki seansları için kayıt yaptıran ebeveynler, bebekleri ve yaşları küçük çocuklarıyla havuzda verilen eğitimlere katılıyor. Kimisi henüz 1 yaşını bile doldurmamış, bazıları ise 5-6 yaşlarındaki çocuklarıyla havuza giren anne ve babalar, eğitmenler gözetiminde çocuklarına eşlik ederek yüzme öğrenmelerine yardımcı oluyor.

İngiltere merkezli firmanın sahibi Julie Ann James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de de birçok noktada etkin olduklarını söyledi.

Cankurtaranlık yaparken, bebeklerin yüzmeleriyle ilgili çok fazla araştırma olmadığını fark ettiğini aktaran James, yaklaşık 10 yıl bu konuya yoğunlaşarak faaliyete başladığını belirtti. Yüzmenin bebekler için yararlarına değinen James, "Yüzme, bebeklerin kalp atışını hızlandırıyor. Kalp atışının hızlanmasının bebeklere birçok faydası var. Bir çocuk 5 yıl boyunca yüzme eğitimi alırsa okul çağında da vücut ve zihnen daha güçlü olabiliyor." dedi.

James, birçok ülkede yüzmede bebekler için aynı programlar uygulandığını dile getirdi. Yüzmede sosyalliğin çok önemli olduğunu vurgulayan James, şöyle devam etti:

"Çocuk öncelikle bir gerginlik hisseder ve aynı zamanda da anne ile baba bu süreçte gerginlik hisseder. Bunu yüzmenin sosyal olmasının zorunluluğu sayesinde rahat bir şekilde aşabilirler. Bütün çalışmalarımı çocukların nefes almalarını ve bunu güçlendirmeleri üzerinde yoğunlaştırdım. Buna yüzmenin oldukça etkisi var. Bebekler henüz 6 haftalıkken yüzmeye başlayabiliyor. Bu hijyen olarak bir sorun teşkil etmiyor. Yüzme, bu şekilde hayata başlayan bir çocuğun vücut bütünlüğüne, sağlığına, nefes almasına ve daha iyi uyumasına yardımcı oluyor."

- "Çocuklara suyu sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Firmanın Bursa şubesi eğitmeni Sercan Ceylan da çocuklara suyu sevdirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Suyu sevdirerek çocukları hem eğlendirdiklerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını söyleyen Ceylan, "Yüzme, doktorların önerdiği gibi kas gruplarını çalıştırdığı için istemsiz kaslar da çalışıyor. Bu sayede de sinir sistemi rahatlıyor. Çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel yönden gelişiyor. Anne ve babalar da çocuğuyla beraber suya giriyor. Bu şekilde de ebeveyn ile bağlılık artıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla bir yıldır eğitimlere katılan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İmam Bakır Batı, uygulanan programların gözle görülür etkileri olduğunu kaydetti.

Batı, bir eğlence, aktivite olmasının yanında çocuğunun uykularının düzene girdiğine dikkati çekerek "Yüzmenin birçok faydası var. Fiziksel gelişiminin yanında psikolojik ve ruhsal gelişim açısından da gelişiyorlar. Bunların yanında çocuğumla bir yere gittiğimizde havuza düşse de boğulmayacağını biliyoruz. Her yönden yüzme eğitimi bize ve çocuğuma olumlu yansıyor." diye konuştu.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Engelli doğan Elif Su'nun doğumunda doktor hatası iddiası (2)Engelli doğan Elif Su'nun doğumunda doktor hatası iddiası (2)
Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü ikinci günündeHak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü ikinci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Bursa Çocuk eğitim yüzme

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Antik çağlardan beri kullanılıyor! Duyanlar görmek için oraya gidiyor

Antik çağlardan beri... Duyan görmek için oraya gidiyor

Nesli tehlikede olan beyazbantlı dağ engereği Nemrut'ta ortaya çıktı

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Beşiktaş’ta AK Parti seçim aracında yangın çıktı

Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.