Minikler hayatı suda öğreniyor

SERGEN SEZGİN - Bebeklik döneminden başlayarak verilen ve çocukların zihinsel, bedensel yeteneklerine katkı sağlayan, denge ve koordinasyon gelişimini olumlu etkileyen yüzme eğitimleri anne ve babalardan ilgi görüyor.

Uluslararası bir firmanın Bursa'daki seansları için kayıt yaptıran ebeveynler, bebekleri ve yaşları küçük çocuklarıyla havuzda verilen eğitimlere katılıyor. Kimisi henüz 1 yaşını bile doldurmamış, bazıları ise 5-6 yaşlarındaki çocuklarıyla havuza giren anne ve babalar, eğitmenler gözetiminde çocuklarına eşlik ederek yüzme öğrenmelerine yardımcı oluyor.

İngiltere merkezli firmanın sahibi Julie Ann James, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de de birçok noktada etkin olduklarını söyledi.

Cankurtaranlık yaparken, bebeklerin yüzmeleriyle ilgili çok fazla araştırma olmadığını fark ettiğini aktaran James, yaklaşık 10 yıl bu konuya yoğunlaşarak faaliyete başladığını belirtti. Yüzmenin bebekler için yararlarına değinen James, "Yüzme, bebeklerin kalp atışını hızlandırıyor. Kalp atışının hızlanmasının bebeklere birçok faydası var. Bir çocuk 5 yıl boyunca yüzme eğitimi alırsa okul çağında da vücut ve zihnen daha güçlü olabiliyor." dedi.