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Minimalist yaşama geçiyoruz! Evdeki fazlalıklardan nasıl kurtuluruz?

20.02.2025 15:10
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Minimalist yaşama geçmek isteyenler buraya! Minimalist yaşam 101 içeriğimizde evdeki fazla ve kullanılmayan eşyalardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyoruz.

Minimalist yaşama geçiyoruz! Evdeki fazlalıklardan nasıl kurtuluruz?

Minimalist bir yaşama adım atmaya hazırlanıyorsanız çok doğru bir yerdesiniz. Minimalist yaşama geçerken evdeki kullanılmayan eşya ve fazlalıklardan kurtulmak için dikkat etmeniz gerekenlere odaklanıyoruz. Hazırsanız hadi başlıyoruz!

1. "Bunu gerçekten kullanıyor muyum?" testi yapın.

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Son 6 ay içinde hiç kullanmadığınız eşyaları belirleyin. Eğer kullanmadıysanız, büyük ihtimalle ihtiyacınız yoktur. Bu yüzden 6 ay içinde kullanmadığınız eşyaları ayırarak temizliğe başlayabilirsiniz.

2. Kıyafetleriniz için 1 yıl kuralını uygulayın.

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Kıyafetleriniz ve kişisel eşyalarınız için 1 yıl kuralını uygulayabilirsiniz. Eğer son 1 yıl içinde o kıyafeti giymediyseniz veya eşyayı kullanmadıysanız artık onlara ihtiyacınız olmayabilir.

3. Kategorilere göre azaltmaya başlayın.

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Her şeyi bir anda ele almak zor olabilir. Bu yüzden önce giysiler, sonra mutfak eşyaları, ardından dekoratif objeler gibi eleyerek aşama aşama ilerleyin.

4. Depolama yerlerini boşaltın ve düzenleyin.

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Dolaplarınızı, çekmecelerinizi tamamen boşaltın ve sadece gerçekten ihtiyacınız olanları geri koyun. Depolama alanlarını boşaltmak minimalist yaşamın ilk adımlarından biridir.

5. Gereksiz kopyalardan kurtulun.

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Aynı şeyden birden fazla varsa, gerçekten kaç tanesine ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Örneğin, kaç tane kahve kupasına ihtiyacınız var? Veya evde kaç tane benzer şekilde kullanmadığınız defter var?

6. Az ama işlevsel mobilyaları tercih edin.

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Evinizi kalabalık gösteren fazla mobilyalardan kurtulup, sade ve işlevsel parçalara yönelebilirsiniz. Daha az ama işlevi fazla olan mobilyalar ile sade bir ev oluşturabilirsiniz.

7. Mutfaktaki eşyaları ayıklayın.

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Kullanmadığınız küçük ev aletleri, fazla tabaklar ve işe yaramayan mutfak gereçlerini azaltarak da mutfağınızı minimalist bir hale getirebilirsiniz. Farkında olmadan mutfağa çok fazla araç ve gereç alabiliyoruz.

8. Kağıt yığınlarından kurtulun.

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Eski faturalar, dergiler ve gereksiz belgeleri dijital ortama aktararak evinizde yer açın. Farkında olmadan pek çok kağıdı, faturayı biriktirebiliyoruz.

9. Yeni bir şey almadan önce en az iki kere düşünün.

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Minimalist yaşam sadece fazlalıklardan kurtulmak değil, aynı zamanda yeni fazlalıklar biriktirmemektir. Bir şey almadan önce gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirin ve almadan önce iki kere düşünmeyi bir alışkanlık haline getirin.

10. "Belki bir gün lazım olur" demeyin.

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Bir şeyleri "belki ileride lazım olur" diyerek saklamak minimalist yaşamın önündeki en büyük engellerden biridir.

Anahtar Kelimeler:
temizlik Philips Yaşam Kategorisi
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