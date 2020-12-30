Mira kumaş nedir? Özellikleri ve kullanım alanları nelerdir?

Tekstilde kullanılan mira kumaş nedir? Giyim sektöründe mira kumaşlarla yapılan yüzlerce kıyafet yazın daha serin tutmak için üreticilerin tercih ettiği kumaş tiplerindendir. Peki mira kumaşın kullanımı ve özellikleri nelerdir? Buyurun yazımıza! Mira Kumaş Nedir? Hem maliyeti hem de esneklik yapısıyla giyim sektöründe sıklıkla tercih edilen mira kumaş türü, makine örme kumaş türlerinden %100 polyester bir kumaştır. Bu kumaş türünün zevke hitap eden yüzlerce örneği hemen her mağazada müşterisini beklemekte. Tesettürden çocuk giyimine, kadın ve erkek iç giyimine kadar birçok alanda farklı tarzlarda geliştirilen mira kumaş kıyafetleri polyester ipliği ile üretilmektedir. Mira Kumaş Özellikleri Nelerdir? Polyester ipliği ile üretilen tersten bakıldığında örme detayları görünen mira kumas ozellikleri esnek yapısı, kolay işlenmesi ve kolay elde edilmesi olarak sıralanabilir. Tüm bu özellikler sayesinde tekstil sektöründe yoğun ihtiyaçlara cevap vermek için yaz, sonbahar, ilkbahar ve kışlık ürünlerde mira kumaşı tercih edilir. Mira Kumaştan Neler Yapılır? Mağaza vitrinlerinde görmeye alışık olduğumuz mira kumaş etek, mira kumaş elbise ve tunik modelleri gibi daha yüzlerce çeşit ürün son derece esnek ve rahat bir yapıya sahiptir. Mira kumaş tipinin her çeşit kıyafette kullanılabiliyor oluşu özellikle ev, spor ve tesettür giyim üreticilerinin iştahını kabartır. Modelleri daima daha kusursuz gösteren ve esnekliği sayesinde tam ölçüler çıkarmadan tüm kullanıcı tiplerine hitap edebilen mira kumaş yapısı üreticiler için geniş bir kullanım alanı ortaya çıkarır.

Ev tekstil ürünlerinde de yine mira kumaşa rastlamak mümkün. Fakat büyük oranda giyim sektöründe bilinen mira kumaş türü tesettür kıyafetlerinin vazgeçilmezi olmaktadır. Ferace, pardösü, kürk, tunik, elbise, etek, eşarp ve daha birçok kıyafet mira kumaş ile tasarlanır. Neden Mira Kumaş Tercih Edilir? Hemen her mevsim değişen modaya uyum sağlamak üreticiler için bir hayli zor bir iştir. Yapılacak tek bir yanlış veya takip edilmeyen moda tarzı, o sezon ürünlerin tercih edilmemesine veya çok az satışın gerçekleşmesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden tekstil üreticileri hem modaya uygun hem de kolayca işleyebilecekleri kumaşları daha çok tercih eder. Bunların en bilinenlerinden biri tabiki mira kumaştır. Mira kumaş türünün her tarza ve her modaya çözüm getiren yapısı sayesinde birbirinden çeşitli kıyafetleri modaya uygun bir şekilde tasarlamak son derece kolay. Hem ince yapısı hem de iç göstermeyen özelliği sayesinde tesettür giyiminde üreticiler ferace ve pardösü kıyafetlerini bizzat mira kumaşla tasarlar. Yazları ince dokusuyla terletmeyen mira kumaş, tesettürlü bayanlar için kullanışlı bir deneyim oluşturabilir. Bu yüzden üreticiler mira kumaş üzerinde yoğunlaşarak tek bir sezon için yüzlerce ürünü seri bir şekilde imal edebilir. Yinede mira kumaş ile en sıcak yaz günlerinde dışarıda durmak diğer tüm kıyafetlerde olduğu kadar terletecektir. Hava geçirgenliğinin az olması sebebiyle mira kumaş türü sizin kullanım sürenize bağlı olarak terletme yaşatır.