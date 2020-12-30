Mira kumaş nedir? Özellikleri ve kullanım alanları nelerdir?

Tekstilde kullanılan mira kumaş nedir? Giyim sektöründe mira kumaşlarla yapılan yüzlerce kıyafet yazın daha serin tutmak için üreticilerin tercih ettiği kumaş tiplerindendir. Peki mira kumaşın kullanımı ve özellikleri nelerdir? Buyurun yazımıza!
Hem maliyeti hem de esneklik yapısıyla giyim sektöründe sıklıkla tercih edilen mira kumaş türü, makine örme kumaş türlerinden %100 polyester bir kumaştır. Bu kumaş türünün zevke hitap eden yüzlerce örneği hemen her mağazada müşterisini beklemekte. Tesettürden çocuk giyimine, kadın ve erkek iç giyimine kadar birçok alanda farklı tarzlarda geliştirilen mira kumaş kıyafetleri polyester ipliği ile üretilmektedir.
Polyester ipliği ile üretilen tersten bakıldığında örme detayları görünen mira kumas ozellikleri esnek yapısı, kolay işlenmesi ve kolay elde edilmesi olarak sıralanabilir. Tüm bu özellikler sayesinde tekstil sektöründe yoğun ihtiyaçlara cevap vermek için yaz, sonbahar, ilkbahar ve kışlık ürünlerde mira kumaşı tercih edilir.
Mağaza vitrinlerinde görmeye alışık olduğumuz mira kumaş etek, mira kumaş elbise ve tunik modelleri gibi daha yüzlerce çeşit ürün son derece esnek ve rahat bir yapıya sahiptir. Mira kumaş tipinin her çeşit kıyafette kullanılabiliyor oluşu özellikle ev, spor ve tesettür giyim üreticilerinin iştahını kabartır. Modelleri daima daha kusursuz gösteren ve esnekliği sayesinde tam ölçüler çıkarmadan tüm kullanıcı tiplerine hitap edebilen mira kumaş yapısı üreticiler için geniş bir kullanım alanı ortaya çıkarır.
Ev tekstil ürünlerinde de yine mira kumaşa rastlamak mümkün. Fakat büyük oranda giyim sektöründe bilinen mira kumaş türü tesettür kıyafetlerinin vazgeçilmezi olmaktadır. Ferace, pardösü, kürk, tunik, elbise, etek, eşarp ve daha birçok kıyafet mira kumaş ile tasarlanır.
Hemen her mevsim değişen modaya uyum sağlamak üreticiler için bir hayli zor bir iştir. Yapılacak tek bir yanlış veya takip edilmeyen moda tarzı, o sezon ürünlerin tercih edilmemesine veya çok az satışın gerçekleşmesine sebebiyet verebilir. Bu yüzden tekstil üreticileri hem modaya uygun hem de kolayca işleyebilecekleri kumaşları daha çok tercih eder. Bunların en bilinenlerinden biri tabiki mira kumaştır.
Mira kumaş türünün her tarza ve her modaya çözüm getiren yapısı sayesinde birbirinden çeşitli kıyafetleri modaya uygun bir şekilde tasarlamak son derece kolay. Hem ince yapısı hem de iç göstermeyen özelliği sayesinde tesettür giyiminde üreticiler ferace ve pardösü kıyafetlerini bizzat mira kumaşla tasarlar.
Yazları ince dokusuyla terletmeyen mira kumaş, tesettürlü bayanlar için kullanışlı bir deneyim oluşturabilir. Bu yüzden üreticiler mira kumaş üzerinde yoğunlaşarak tek bir sezon için yüzlerce ürünü seri bir şekilde imal edebilir. Yinede mira kumaş ile en sıcak yaz günlerinde dışarıda durmak diğer tüm kıyafetlerde olduğu kadar terletecektir. Hava geçirgenliğinin az olması sebebiyle mira kumaş türü sizin kullanım sürenize bağlı olarak terletme yaşatır.
Mira kumaş tüm özellikleri hakkında fikir sahibi olduktan sonra kıyafetlerinizi daha uzun ömürlü kullanabilir, nasıl kullanacağınızı bildiğiniz için kıyafet seçimlerinizi daha doğru bir şekilde yapabileceksiniz. İşte mira kumaşın özellikleri;
Mira kumaşından yapılan bir kıyafetin polyester iplikten üretildiğini bildiğiniz için yıkama kurallarına harfiyen uymalısınız. Aksi takdirde çok yüksek sıcaklıklar altına kıyafetlerinizi yıkarsanız kıyafetlerde küçülmeler ve çekmeler meydana gelebilir. Bunun yaşanmaması için mira kumaş türü kıyafetlerinizi çamaşır makinesinde 30 derecede yıkamanız önerilir. Renk konusunda diğer kıyafetlerinize bulaşma riski yaşatmaz. Fakat yinede çamaşırlarınızı yıkarken 2’e ayırabilirsiniz. Beyazlar ve renkliler olarak çamaşırlarınızı yıkadığınız zaman mira kumaş türünden kıyafetlerinizin de rengini daha uzun süreler koruyabilirsiniz.
Günlük giyimde çok sık tercih edildiği için mira kumaş türünden imal edilmiş kıyafetlerinizin sıcak günlerde terletme etkisi göz önüne alındığında sıklıkla yıkanması gerekebilir. Mira kumaş türüne sahip bir kıyafetiniz için yıkama bilgileri mutlaka etiket üzerinde yazmaktadır. Talimatlara uyarak sizde en doğru yıkama seçeneğini öğrenebilirsiniz.
Belkide birçok kişinin tercih nedeni olan mira kumaş, ütü gereksinimi duymayan bir kumaş türüdür. Bu sebeple günlük, spor veya tesettür kıyafetlerinde sıklıkla kullanılır. Kıyafetlerde neredeyse hiç ütü istemeyebilir fakat eşarp gibi ürünlerde tesettürün daha düzgün durması için ütü yapılması gerekebilir.
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