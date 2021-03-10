HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları | İşte en güzel kandil mesajları

Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları | İşte en güzel kandil mesajları

10.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları | İşte en güzel kandil mesajları

Bugün 10 Mart Çarşamba günü ve Miraç kandili. Miraç kandili ile ilgili pek çok soru vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. İslam'da peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakası olarak bilinen ve kutlanan Miraç gecesi, 10 Mart Çarşamba gecesi yani bu gece gerçekleşecek. Peki en güzel Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları neler? İşte sevdiklerinize yollayıp paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajları...

Hicri takvime göre Receb ayında idrak edilen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi yani bu gece gerçekleşecek. Vatandaş sevdiklerine yollayıp paylaşabileceği en güzel kandil mesajlarını aramaya koyuldu. Peki İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve bugün gerçekleşen Miraç kandilinde paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Miraç kandili mesajları neler?

KISA VE UZUN EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Ey Rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle…

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler.

Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç, çünkü bugün miraç kandili, kandiliniz mübarek olsun.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

EN GÜZEL RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

mirac-kandili-8

mirac-kandili-7

mirac-kandili-6

mirac-kandili-5

mirac-kandiliğ-4

mirac-kandili-3

mirac-kandili-2

mirac-kandili-1

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İslamiyet'in kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" vakası Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak biliniyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır ve Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Ayrıca "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti de vahyedilmiştir.

Bu önemli gecede Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, toplumun huzurunu sağlamayı, haysiyet ve şerefini korumayı amaçlayan fazilet ve ahlak düsturlarını bildirmiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILMALI? MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi yapılacaklar için şunlar tavsiye edilir:

"Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere;
‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür) deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa; bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Başka ilçeye bağlanmak isterken ortada kaldılarBaşka ilçeye bağlanmak isterken ortada kaldılar
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'i uyardı: Çamur yağacak

Meteoroloji iki ili uyardı: Çamur yağacak!

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü? Meteoroloji uyardı

Çamur mu yağacak? Çamur yağması iyi mi kötü mü?

Sosyal medyadan 200 TL’lik mont sipariş verdiler, kutudan çıkan şoke etti

İnternetten mont siparişi verdi, kutudan çıkan şoke etti

Ağlatan kandil mesajları | Miraç kandili mesajları resimli sözlerle kutlanıyor

İşte en özel kandil mesajları

Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.