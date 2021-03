Miraç kandili kısa ve uzun resimli mesajları | İşte en güzel kandil mesajları

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır ve Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Ayrıca "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti de vahyedilmiştir.

Bu önemli gecede Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, toplumun huzurunu sağlamayı, haysiyet ve şerefini korumayı amaçlayan fazilet ve ahlak düsturlarını bildirmiştir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILMALI? MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi yapılacaklar için şunlar tavsiye edilir:

"Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere;

‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür) deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa; bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”