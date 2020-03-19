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Miraç Kandili'nde camiler açık mı? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 16:22 | Son Güncelleme

Miraç Kandili yaklaşırken özellikle cemaatler, camilerin Miraç Kandili'nde açık olup olmayacağı merak ediyordu. Toplu namaz kılınmaması yönünde yapılan telkinler sonrası Diyanet'ten bir son dakika açıklaması geldi ve Cuma namazı ve Miraç gecesi camilerin kapalı olacağı duyuruldu.

Miraç Kandili'nde camiler açık mı? Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilecek?

Miraç Kandili'ne çok az bir süre kaldı. 2020'de 21 Mart gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili, İslamiyet'in en önemli hadiselerinden biridir ve bu yüzden de Miraç Kandili günü ve gecesi çeşitli ibadetlerle değerlendirilir. Bunlardan biri de cemaatle namaz kılmaktır. Ancak koronavirüs nedeniyle camilerde toplu olarak namaz kılınmaması ifade ediliyor. Peki Miraç Kandili'nde camiler açık olacak mı?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet'ten gelen son dakika açıklamasına göre koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili, beş vakit namazın farz olduğu gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için vakit namazları cemaatle kılındıktan sonra kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirmek mümkün.

Miraç Kandili'nde oruç hangi gün tutulması sorusu her zaman sorulmaktadır. Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. Ama Öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.

  • Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,
  • Peygamber efendimize (SAS) salât ü selâmlar getirilmeli
  • Kaza, nafile namazları kılınmalı
  • Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli
  • Müminlerle helalleşilmeli
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı
  • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli
  • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı
  • Miraç kandilinin gündüzünde mümkünse oruç tutulmalı
  • Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse şu günlerde yüz yüze değil sadece kandil mesajları ile...
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Anahtar Kelimeler:
Miraç Kandili diyanet

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