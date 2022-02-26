Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler?

Kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek'' anlamını taşıyan Miraç Kandili, peygamberin Mirac'a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmekte. Kandil gününde yapılacak ibadetler müslümanlar tarafından merak konusu oldu. Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamberimizin (S.A.V) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin ismi olan Miraç, Müslümanların huzur bulduğu bir gecedir. Semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, alem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olarak bilinen Miraç, İslam dininde çok kıymetli bir yere sahiptir. 2 Şubat 2022 tarihinde yani (1 Recep 1443) Çarşamba günü başlayan Recep ayı mübarek üç ayların ilk ayı olmakla beraber Regaip ve Miraç Kandillerini bağrında tutan önemli bir aydır. Recep ayında oruç çok faziletli ibadetlerdendir.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletlidir ve ayrıca sevaptır. Pek çok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu vesileyle Allah’ın ayı olan Recep’te oruç tutmak Allah-u Teala’ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsat niteliğindedir.

Recep ayının ilk gün orucu, ilk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile beraber son üç gün tutulacak oruçlar da faziletli olarak bilinmekte. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.



