HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili ne zaman, bu yıl ayın kaçına denk geliyor? 2023 Miraç Kandili tarihi, anlam ve önemi

Miraç Kandili ne zaman, bu yıl ayın kaçına denk geliyor? 2023 Miraç Kandili tarihi, anlam ve önemi

14.02.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili ile ilgili araştırmalar, üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili'nin ardından hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, bu yıl ayın kaçına denk geliyor? İşte, 2023 Miraç Kandili tarihi, anlam ve önemi...

Miraç Kandili ne zaman, bu yıl ayın kaçına denk geliyor? 2023 Miraç Kandili tarihi, anlam ve önemi

Miraç Kandili tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. İşte 2023 Miraç Kandili'nin anlam ve önemi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

Ekran görüntüsü 2023-02-10 142253

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yeni gelişme!
Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşımSöyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım
8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili miraç kandili ne zaman hangi gün oruç tutulur miraç kandili ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler! 'Ahbap'çılar, babala'cılar...'

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Dünya Türkiye için seferber olmuşken alçak saldırı!

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

Günlerdir afet bölgesinde yemek yapıyor! Kızdıran yorum: Bürokratlara...

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

9 gün sonra enkaz altından Türkiye'ye el salladılar!

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.