Miraç Kandili ne zaman, bu yıl ayın kaçına denk geliyor? 2023 Miraç Kandili tarihi, anlam ve önemi

Miraç Kandili tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. İşte 2023 Miraç Kandili'nin anlam ve önemi...
Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.
Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.
26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili