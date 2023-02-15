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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 Diyanet Dini Günler takvimi

15.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandiline sayılı saatler kaldı. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili şubat ayında idrak edecek. Miraç, kelime anlamı olarak 'kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven' anlamına gelir. Peki Miraç Kandili ne zaman, oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar...

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 Diyanet Dini Günler takvimi

Regaip Kandilinden sonra gelen Miraç Kandilinin İslam alemi açısından önemi büyüktür. Müslümanlar bu özel günde oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Bu konuda Diyanet'in açıklaması bulunuyor. Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? İşte 2023 Diyanet Dini Günler takvimi...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak etmişti. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edecek.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 Diyanet Dini Günler takvimi

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU FARZ MIDIR?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda şu bilgiyi vermiştir;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

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