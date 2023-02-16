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MİRAÇ KANDİLİ ORUCU kaç gün, hangi gün tutulur? Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili orucu fazileti

16.02.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili orucunun ne zaman, hangi gün tutulacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Müslümanların heyecanla beklediği Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini takvimde bu önemli günün 17 Şubat Cuma gününe denk geldiğini duyurdu. Peki, Mİraç Kandili orucu kaç gün, hangi gün tutulur? Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili orucu fazileti

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU kaç gün, hangi gün tutulur? Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili orucu fazileti

Miraç Kandili orucu 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Miraç Kandili orucu tutmak isteyen vatandaşlar sahur ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Müslümanlar bu sene yılın ikinci kandilini yarın idrak edecekler. Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Miraç Kandili orucu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

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Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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