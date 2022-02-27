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Miraç Kandilinde çekilecek zikirler, tesbihler nelerdir? Miraç Kandilinde okunacak dualar nelerdir?

27.02.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zikirler ve tesbihler mübarek üç ayların başlangıcı Miraç Kandiline girdiğimiz şu sıralarda en çok aratılan konuların başında geliyor. Diğer kandillerde olduğu gibi Miraç Kandili de dualar, tesbihler ve zikirlerle geçirilecek. Miraç Kandilinde ibadetlerini doğru ve eksiksiz yapmak isteyen Müslümanlar Miraç Kandilinde çekilecek zikirlerin ve tesbihlerin neler olduğu araştırmaya başladı. İşte Miraç Kandili zikirleri, tesbihleri ve duaları!

Miraç Kandilinde çekilecek zikirler, tesbihler nelerdir? Miraç Kandilinde okunacak dualar nelerdir?

Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihlerin neler olduğu bugünün en çok popüler konusu oldu. 27 Şubat Pazar günü yani bugün Miraç Kandili. Recep ayının 27.gecesi tüm Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen Miraç Kandili idrak edilir. Bugünü zikirlerle ve tesbihlerle geçirmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandilinde çekilecek zikirleri ve tesbihleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihleri haberimizde işledik...

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

-Miraç Kandilinin gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

-100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

-100 defa istiğfar,

-100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Miraç Kandili bol zikir çekilerek geçirilmelidir. Resülullah (sav), "En faziletli zikir 'La ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selam gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

MİRAÇ KANNDİLİNDE HANGİ DULAR EDİLİR?

Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında yarar vardır..

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Miraç kandili
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