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Miraç kandilinin anlamı nedir? Miraç kandili nedir ve neden kutlanır?

09.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Miraç kandilinin anlamı nedir? Miraç kandili nedir ve neden kutlanır?

Üç ayların gelmesiyle birlikte Miraç Kandili ile ilgili pek çok soru vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. İslam'da peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakası olarak bilinen ve kutlanan Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşecek. Peki Miraç kandilini anlamı nedir? Miraç kandilinin önemi nedir? İşte yanıtı...

Hicri takvime göre Receb ayında idrak edilen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşecek. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve bu sene Mart ayına denk gelen Miraç Kandili'nin anlamının ne olduğu ve neden kutlandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Miraç kandilini anlamı nedir, Miraç kandilinin önemi nedir gibi sorular ve yanıtları...

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ NE DEMEK, NEDEN KUTLANIR?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Receb ayının 26. gününe denk geliyor.

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyükçe bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuk olarak biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİNİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

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