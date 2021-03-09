Miraç kandilinin anlamı nedir? Miraç kandili nedir ve neden kutlanır?

Hicri takvime göre Receb ayında idrak edilen Miraç Kandili, bu sene de 10 Mart Çarşamba gecesi gerçekleşecek. İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve bu sene Mart ayına denk gelen Miraç Kandili'nin anlamının ne olduğu ve neden kutlandığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Miraç kandilini anlamı nedir, Miraç kandilinin önemi nedir gibi sorular ve yanıtları...

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ NE DEMEK, NEDEN KUTLANIR?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Receb ayının 26. gününe denk geliyor.

Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.