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  4. 'Miras' davası nedeniyle eniştesi ve ablasını av tüfeğiyle vurdu!

'Miras' davası nedeniyle eniştesi ve ablasını av tüfeğiyle vurdu!

09.04.2024 23:05
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Tokat'ta miras tartışması kanlı bitti. 56 yaşındaki Turan Ç., miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca (64) ile ablası Nazik Karaca'yı (60) av tüfeği ile vurdu. Dursun Karaca yaşamını yitirirken, eşi Nazik Karaca hastaneye kaldırıldı, Turan Ç. gözaltına alındı.

'Miras' davası nedeniyle eniştesi ve ablasını av tüfeğiyle vurdu!

Olay, akşam saatlerinde Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Turan Ç., iddiaya göre, mezarlık ziyareti sonrası, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç., otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi Dursun ile ablası Nazik Karaca'ya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Nazik Karaca ise tedaviye alındı.

Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dava miras
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