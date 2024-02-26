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Miras tartışması kanlı bitti! Amcasını döverek öldürdü

26.02.2024 17:25
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Murat Uyanık (28), mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası Fevzi Uyanık'ı (64) döverek öldürdü. İşte detaylar...

Miras tartışması kanlı bitti! Amcasını döverek öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti. Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darbederek olay yerinden kaçtı.

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Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Uyanık'ın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı. Uyanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Konya miras
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