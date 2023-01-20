Mirasçı sayısı azaldı! 700 kişi 'Arap Süleyman' piyangosu bekliyor: Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin konut var...

Arap Süleyman'ın mirası gündem yarattı. Osmanlı Dönemi zamanında yaşayan Arap Süleyman'a ait olan 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi henüz paylaşılamadı. 1880'lerde başlayan miras davalarında önemli yol alınsa da üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu araziler için açılan davalar halen sürüyor.

ANTALYA'NIN "ALTIN BOYNUZU"

Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.

KAMU BİNALARI, 5 YILDIZLI OTELLER, SPOR TESİSLERİ VE 10 BİN CİVARINDA KONUT...

Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı.

VERASET İLANLARI İNCELENDİ

Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi.

6 İSMİN SOYLARINA YER VERİLDİ...

Raporda, bu 6 ismin soylarına yer verilerek, gerçek mirasçı sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirlendi. Sayı çalışmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.