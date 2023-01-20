HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mirasçı sayısı azaldı! 700 kişi 'Arap Süleyman' piyangosu bekliyor: Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin konut var...

Mirasçı sayısı azaldı! 700 kişi 'Arap Süleyman' piyangosu bekliyor: Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin konut var...

20.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman'a ait Antalya'daki arazilerin paylaşımında belirsizlik sürüyor. Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan ve iki mahalleyi tamamen kapsayan 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük araziler için 1880 yılında başlayan miras davaları halen devam ediyor. 2 bin 400 kişi bu araziler üzerinde hak iddia ederken bilirkişi sayıyı 700'lere düşürdü.

Mirasçı sayısı azaldı! 700 kişi 'Arap Süleyman' piyangosu bekliyor: Üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin konut var...

Arap Süleyman'ın mirası gündem yarattı. Osmanlı Dönemi zamanında yaşayan Arap Süleyman'a ait olan 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi henüz paylaşılamadı. 1880'lerde başlayan miras davalarında önemli yol alınsa da üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu araziler için açılan davalar halen sürüyor.

ANTALYA'NIN "ALTIN BOYNUZU"

Antalya'nın "Altın Boynuzu" olarak adlandırılan, bir yandan Beydağları'nı kucaklayan, diğer yandan ise Konyaalı Plajı manzaralı dev arazi için, 2 eşinden olan 6 çocuğu ve onların mirasçıları, yıllardır mücadele ediyor.

357

KAMU BİNALARI, 5 YILDIZLI OTELLER, SPOR TESİSLERİ VE 10 BİN CİVARINDA KONUT...

Günümüzde üzerinde kamu binaları, 5 yıldızlı oteller, spor tesisleri ve 10 bin civarında konut bulunan, Meltem ve Bahçelievler mahallelerini kapsayan 5 milyar dolar değerindeki arazi için hak iddia edenlerin sayısı bir dönem 2 bin 400'lere kadar çıktı.

342

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı.

12

VERASET İLANLARI İNCELENDİ

Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamlarını inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporda, Arap Süleyman'ın mirasçıları olarak ilk eşinden kızı Ayşe, ikinci eşinden oğulları Mehmet Ali, Osman, Hacı Necip ile kızları Zeliha ve Havva gösterildi.

11

6 İSMİN SOYLARINA YER VERİLDİ...

Raporda, bu 6 ismin soylarına yer verilerek, gerçek mirasçı sayısının 700'ün üzerinde olduğu belirlendi. Sayı çalışmanın tamamlanmasıyla kesinleşecek.

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar yağışı ve sağanak… Son dakika hava durumu verileri geldi! Kar yağışı ve sağanak… Son dakika hava durumu verileri geldi!
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yokturCumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...
Anahtar Kelimeler:
antalya miras

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Yüzde 30 değil 18 + 1,5! EYT'lilerin emekli maaş hesabı netleşti

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!

Evlat dehşeti! Yaralı halde markete sığındı, alışveriş yapan polis kurtardı

Evlat dehşeti! Yaralı halde markete sığındı, alışveriş yapan polis kurtardı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.