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Misafir ağırlama tarzına göre ne kadar sosyalsin?

sosyallik seviyeni neyle ölçebiliriz diye düşündük ve misafir ağırlama şekline bakmak istedik! Ne kadar sosyalsin?

Misafir ağırlama tarzına göre ne kadar sosyalsin?

Sosyallik seviyeni ölçelim mi?

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Biri "Akşama size geliyoruz" dediğinde ilk tepkin ne oluyor?

Biri "Akşama size geliyoruz" dediğinde ilk tepkin ne oluyor?
Harika! Hemen menü planlamaya başlarım çünkü misafir ağırlamayı çok seviyorum.
Eyvah! Ev darmadağın deyip panikle ortalığı toparlamaya girişirim.
Gelsinler tabii de dışarıdan söyleriz yemekleri. Kim uğraşacak şimdi?
Bahane bulup hemen ekerim çünkü hiç havamda değilim.
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Misafir için hazırlık yaparken mutfakta saatler harcamak sana eziyet gibi mi gelir?

Misafir için hazırlık yaparken mutfakta saatler harcamak sana eziyet gibi mi gelir?
Yok ya ne eziyeti! Yemek falan yapmadan duramam zaten.
Hem de nasıl. Pratik bir şeyler hazırlayıp hemen aradan çıkarırım.
Misafirin kim olduğuna göre değişir bu durum.
Mutfakta saatler harcamam ki! Her şeyi hazır alırım.
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Misafirler kapıdan girdi diyelim. Onları salonda aşağıdaki görsellerden hangisi karşılar?

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Ortamda bir sessizlik olunca konuyu ilk açan genelde sen mi olursun?

Ortamda bir sessizlik olunca konuyu ilk açan genelde sen mi olursun?
Sessizliğe dayanamayıp hemen bir konu patlatırım.
Beklerim, önce onlar anlatsın dertlerini.
Duruma göre araya girip şöyle bir ortamı yoklarım.
Ben konuşmam ki, sadece dinlerim.
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Misafirlerin yanındayken telefonunla hiç ilgilenmemeye özen gösterir misin?

EVET
HAYIR
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Misafirin mutfağa girip sana yardım etmek istemesi seni gerer mi?

Misafirin mutfağa girip sana yardım etmek istemesi seni gerer mi?
Çok gerer. Mutfağıma benden başkasını sokmam zaten.
Beraber yaparız, çok da eğlenceli olur.
Sadece tabakları taşısa yeter. Gerisine karışmasın.
Oturup bütün işi ona yaptırırım yalan yok.
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Saat geç oldu ama misafirler kalkmak bilmiyor. Bir taktik seçer misin?

Saat geç oldu ama misafirler kalkmak bilmiyor. Bir taktik seçer misin?
Esnemek
"Saat geç oldu" demek
Salona yastıkları getirmek
"Ben uyuyorum" demek
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Habersiz çat kapı gelen misafir seni ne kadar sinirlendirir?

Habersiz çat kapı gelen misafir seni ne kadar sinirlendirir?
Çok sinirlenirim. Planlı programlı olmak varken...
Çat kapı gelenleri daha çok severim zaten hiç sorun etmem.
Ev dağınık değilse pek dert etmem.
Kapıyı açmamam ki evde olduğumu nereden bilecekler?
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