Misafir geleceğini duyunca panik yapmak yok! 10 dakikada evi tertemiz yapıyoruz

“Yarım saate oradayız” mesajını gördüğünüz anda gözünüze evdeki her şey batmaya başlar. Koltuktaki kıyafet, mutfak tezgâhındaki bardaklar, girişte duran ayakkabılar… Normalde önemsemediğiniz küçük dağınıklıklar bir anda dev bir temizlik listesine dönüşür.

Oysa misafir gelmeden önce ihtiyacınız olan şey detaylı bir temizlik değil, hızlı bir toparlama. Kimse dolapların içini ya da yatağın altını kontrol etmeyecek. Giriş, salon, mutfak ve banyo düzenli görünüyorsa evin genel havası da toparlanmış olur. Telefonunuzun kronometresini açın; önümüzdeki 10 dakikayı birlikte kullanalım.

Malzemeleri tek seferde toplayın: 30 saniye

Misafir gelmeden önce temizlik yaparken en çok vakit kaybettiren şey, ihtiyacınız olanların yanınızda olmamasıdır. Temizlik sırasında bez aramak, çöp poşeti almak için mutfağa dönmek veya süpürgenin başlığını bulmaya çalışmak sandığınızdan da çok zaman kaybettirir. Başlamadan önce kullanacaklarınızla birlikte yanınıza boş bir kova almanız sadece 30 saniyenizi alır. İşiniz bittikten sonra malzemeleri tekrar kovaya yerleştirerek hızlıca misafirlerden gizleyebilirsiniz.

Ortadaki eşyaları tek sepette toplayın: 1,5 dakika

Evin dağınık görünmesine çoğu zaman birkaç büyük eşya değil, farklı yüzeylere yayılmış küçük parçalar neden olur. Her parçayı tek tek yerine götürmeye çalışırsanız bir odadan diğerine gidip gelirken vaktin büyük bölümünü kaybedersiniz. Ama salona ve koridora hızlıca göz gezdirerek koltuğun üzerindeki kıyafetleri, masada duran kabloları ve ortada görünmesini istemediğiniz eşyaları boş bir sepete veya kutuya doldurmak sadece 1,5 dakika sürer. Ardından bu kutuyu misafirlerin girmeyeceği başka bir alana bırakabilirsiniz.

Girişi toparlayın: 1 dakika



Misafirlerin evle ilgili ilk izlenimi kapı açıldığı anda, holde oluşur. Bu nedenle buradaki ayakkabıları sıralamak, mont ve çantaları askıya asmak ve kapının yanındaki dağınıklığı kaldırmak hızlı düzenlemenin en kritik adımıdır. Bu esnada kapının yanında bekleyen fazlalıkları kaldırmak ve hızlıca aynayı silmek ya da yerdeki kırıntıları almak da sadece 1 dakikanızı alır.

Salonu düzenleyin: 2 dakika



Antreden sonra misafirlerin ilk adım attığı yer olan salon, evin en düzenli görünmesi gereken yerlerinden biridir. Ama salonun toplu görünmesi için her köşesinin kusursuz olması gerekmez. Aslında oturma alanlarının ve geniş yüzeylerin düzenli görünmesi gayet yeterlidir. Koltuk minderlerini düzeltmek, battaniyeyi katlamak ve sehpadaki boş bardakları toparlamak salonu hızlıca düzenlemenizi sağlar. Gözünüze çarpan alanlardaki tozları almak ve dekoratif ürünleri düzenlemek bile sadece 2 dakikada tamamlanır.

Mutfakta yalnızca görünen alanlara odaklanın: 2 dakika

Mutfak tezgahındaki dağınıklık alanı olduğundan daha karışık gösterir. Salonu toparladıktan sonra mutfağa girerek ve kirli bulaşıkları makineye yerleştirerek işin büyük kısmını tamamlamış olursunuz. Eğer makine doluysa her şeyi boşaltmaya çalışmakla vakit kaybetmek yerine, kirlileri lavabonun içinde bir araya toplayabilirsiniz. Bu şekilde tezgahı ve mutfak masasını genel olarak düzenlemek ya da çöpü çıkarıp balkona koymak da sadece 2 dakikalık bir iş yüküdür.

Banyoda üç ana noktayı kontrol edin: 1,5 dakika

Sıra banyoya geldiğinde de telaşlanmanıza gerek olmaz. Çünkü misafirlerin banyoda dikkat edeceği şey detaylı temizlikten çok lavabo, havlu ve temel ihtiyaçların hazır olmasıdır. Temizliğe bu alanlardan başlarsanız vaktinizi en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Önce lavabo ile klozet kapağındaki belirgin lekeleri silmek, ardından aynadaki su izlerini gidermek işin en önemli kısmıdır. Lavabo çevresinde duran kişisel bakım ürünlerini dolaba kaldırıp havluyu değiştirdikten sonra sadece 1,5 dakikada banyoyu hazırlamış olursunuz.

Süpürgeyi yalnızca geçiş alanlarında gezdirin: 1 dakika

Kısa sürede bütün evi süpürmeye çalışmak size fazlasıyla vakit kaybettirir. Süpürgeyi antre, salon, mutfak önü ve koridor gibi misafirlerin göreceği geniş alanlarda gezdirirseniz hem etraftaki kırıntıları alır hem de tüm işi 1 dakika gibi kısacık bir süre içinde tamamlamış olursunuz. Koltukların altına veya mobilyaların arkasına girmeye çalışmadan evi tertemiz yapabilirsiniz.

Havayı değiştirin ve son kez etrafa bakın: 30 saniye

Temiz görünen bir evde ağır yemek veya temizlik ürünü kokusu kalması, yaptığınız bütün toparlamanın etkisini azaltabilir. Her şey bittikten sonra pencereleri açıp evi havalandırırsanız temizliğin etkisini de artırırsınız. Son dokunuş olarak kullandığınız bir palo santo veya aromatik yağ varsa onu da devreye sokarsanız sadece 30 saniyede eve bambaşka bir atmosfer kazandırırsınız.