Misafirlerine yaptığı yemek hayatını değiştirdi! 55 yaşındaki kadın siparişlere yetişemiyor

Şahide Ulukök, bayramda evine gelen misafirlere yaptığı yuvalamanın çok beğenilmesi üzerine arkadaşlarının ve misafirlerinin tavsiyesi üzerine açtığı işletmede siparişlere yetişemiyor. Misafirlerinden gelen “Bunu neden herkesle paylaşmıyorsun?” sözleri, Ulukök için bir dönüm noktası oldu. O güne kadar sadece sevdikleri için yaptığı bu özel lezzeti, daha fazla insana ulaştırma fikri giderek büyüdü.

BİR ÖNERİYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Başlangıçta küçük bir adım atan Ulukök, kendi imkanlarıyla kurduğu işletmede üretime başladı. İlk zamanlarda sadece birkaç kişiyle çalışan girişimci kadın, yuvalamanın yanı sıra içli köfte ve mantı gibi yöresel lezzetleri de hazırlamaya başladı.

Ancak asıl değişim, yaptığı yemeklerin kulaktan kulağa yayılmasıyla oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte siparişler artmaya başladı.

BİR YEMEK BİR HAYATA DÖNÜŞTÜ

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yuvalama, Ulukök için sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir hayat hikâyesine dönüştü.

Komşuluk kültürünün azaldığı günümüzde bu geleneği yaşatmaya çalıştığını söyleyen Ulukök, “Eskiden bu yemekler birlikte yapılırdı. Şimdi biz bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz” diyor.

İLHAM VEREN BAŞARI

Bugün kendi işinin patronu olan Şahide Ulukök, hem üretmeye hem de üretirken başkalarına da destek olmaya devam ediyor. Onun hikayesi, küçük bir adımın nasıl büyük bir değişime dönüşebileceğini gösteriyor.

Kısa sürede artan talep karşısında üretimini büyütmek zorunda kalan Ulukök, hem işini geliştirdi hem de başka kadınlara iş imkanı sundu. Bugün yanında çalışan kadınlarla birlikte üretim yapan Ulukök, aynı zamanda birçok ev kadınına ilham oluyor.

“Hanımlarla birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz” diyen Ulukök, en büyük mutluluğunun başkalarına da iş kapısı açmak olduğunu söylüyor.

Zamanla işini büyüten ve desteklerle üretim kapasitesini artıran Ulukök’ün en büyük hedefi ise daha fazla kadına ulaşmak. Bayram dönemlerinde yoğun tempoyla çalıştıklarını anlatan girişimci kadın, özellikle bu süreçte daha fazla kadına istihdam sağladığını belirtiyor.