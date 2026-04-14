Misafirlerine yaptığı yemek hayatını değiştirdi! 55 yaşındaki kadın siparişlere yetişemiyor

Gaziantep’te yaşayan 55 yaşındaki Şahide Ulukök’ün hayatı, yıllar önce bayramda evine gelen misafirlere hazırladığı bir tabak yuvalama ile değişti. O gün sofraya koyduğu yemek, sadece beğeni toplamakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir yolun kapısını araladı.

Gökçen Kökden

Şahide Ulukök, bayramda evine gelen misafirlere yaptığı yuvalamanın çok beğenilmesi üzerine arkadaşlarının ve misafirlerinin tavsiyesi üzerine açtığı işletmede siparişlere yetişemiyor. Misafirlerinden gelen “Bunu neden herkesle paylaşmıyorsun?” sözleri, Ulukök için bir dönüm noktası oldu. O güne kadar sadece sevdikleri için yaptığı bu özel lezzeti, daha fazla insana ulaştırma fikri giderek büyüdü.

BİR ÖNERİYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Başlangıçta küçük bir adım atan Ulukök, kendi imkanlarıyla kurduğu işletmede üretime başladı. İlk zamanlarda sadece birkaç kişiyle çalışan girişimci kadın, yuvalamanın yanı sıra içli köfte ve mantı gibi yöresel lezzetleri de hazırlamaya başladı.

Ancak asıl değişim, yaptığı yemeklerin kulaktan kulağa yayılmasıyla oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte siparişler artmaya başladı.

BİR YEMEK BİR HAYATA DÖNÜŞTÜ

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yuvalama, Ulukök için sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir hayat hikâyesine dönüştü.

Komşuluk kültürünün azaldığı günümüzde bu geleneği yaşatmaya çalıştığını söyleyen Ulukök, “Eskiden bu yemekler birlikte yapılırdı. Şimdi biz bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz” diyor.

İLHAM VEREN BAŞARI

Bugün kendi işinin patronu olan Şahide Ulukök, hem üretmeye hem de üretirken başkalarına da destek olmaya devam ediyor. Onun hikayesi, küçük bir adımın nasıl büyük bir değişime dönüşebileceğini gösteriyor.

Kısa sürede artan talep karşısında üretimini büyütmek zorunda kalan Ulukök, hem işini geliştirdi hem de başka kadınlara iş imkanı sundu. Bugün yanında çalışan kadınlarla birlikte üretim yapan Ulukök, aynı zamanda birçok ev kadınına ilham oluyor.

“Hanımlarla birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz” diyen Ulukök, en büyük mutluluğunun başkalarına da iş kapısı açmak olduğunu söylüyor.

Zamanla işini büyüten ve desteklerle üretim kapasitesini artıran Ulukök’ün en büyük hedefi ise daha fazla kadına ulaşmak. Bayram dönemlerinde yoğun tempoyla çalıştıklarını anlatan girişimci kadın, özellikle bu süreçte daha fazla kadına istihdam sağladığını belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek bir karar aldı, 103 kilodan 76 kiloya düştüTek bir karar aldı, 103 kilodan 76 kiloya düştü
Astrologlar evlenmesi en zor 3 burcu açıkladı!Astrologlar evlenmesi en zor 3 burcu açıkladı!

kadın girişimci yaşam
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

