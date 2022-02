Misafirlikte şüpheli ölüm! Her şey 4 yaşındaki kızın ifadesiyle ortaya çıkacak

Ferizli'deki olayda genç Damla Kuş, misafirlikte olduğu evde, birlikte yaşadığı Mehmet Can B. ile tartıştıktan sonra tüfekten çıkan mermiyle yaşamını yitirdi. Olayın, Damla'nın 4 yaşındaki kızının gözleri önüne olduğu ortaya çıkarken, Mehmet Can B. ise tutuklandı. Öte yandan küçük kızın, pedagog eşliğinde ifade vererek her şeyi anlatması bekleniyor...

Konya'da oturan Damla Kuş (19), birlikte yaşadığı Mehmet Can B. (23) ve 4 yaşındaki kızları ile Kocaeli Gebze’de cezaevinde yatan annesini görmek üzere yola çıktı. Sakarya Ferizli'de yaşayan yakınları M.C.’nin evine uğrayan ve misafir olan çift arasında önceki akşam tartışma çıktı. Bu sırada Damla Kuş tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Can. B. cinayetten tutuklandı. M.C. ise serbest bırakıldı.

CİNAYETİ, DAMLA'NIN KIZI AYDINLATACAK

Çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 6 ay önce hapisten çıkan Mehmet Can B.’nin Damla Kuş’un tartışmalarının ardından intihar ettiğini iddia etti. M.C. ise olay anında evde olmadığı söyledi. Damla Kuş ve Mehmet Can B.’nin olaya tanık olan küçük kızları Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında küçük çocuğun, pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.