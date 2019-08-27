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Mısır Başbakanı'ndan Sudanlı mevkidaşına davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:04 | Son Güncelleme

Mısır Başbakanı'ndan Sudanlı mevkidaşına davet

KAHİRE (AA) - Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli, Sudan’da geçen hafta yemin ederek göreve başlayan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk’u ülkesine davet etti.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Medbulli’nin Sudanlı mevkidaşı Abdullah Hamduk ile telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede yeni Başbakan'ı Mısır’a davet ettiği belirtildi.

Görüşmede, Mısır Başbakanı Medbulli'nin, "ülkesinin bu kritik ve hassas dönemde Sudan halkı ve devletine destek verme sözünü tekrarladığı, Hamduk’u tebrik ederek başarılar dilediği" kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyince atanan geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, geçen hafta yemin ederek göreve başlamıştı.

Ülkede, Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin 1 Eylül'de ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun belirlenmesinin ardından 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Başbakan davet Hamduk mısır Sudan

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