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  4. Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 22:29 | Son Güncelleme

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada sağlık ekiplerince karşılanan Biçer ailesi, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Veli Biçer'in kardeşi Hasan Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"HERKES İNTERNETTEN PAYLAŞTI"

Ağabeyi ve ailesinin kendi ülkelerinde sağlıklarına kavuşmasını beklediklerini vurgulayan Biçer, şunları dile getirdi:

"Yeğenimizin çektiği videoyu sağ olsun herkes internetten paylaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın girişimleriyle ağabeyim ve ailesi buraya getirildi. Yengemin durumu biraz ağır, ağabeyim biraz atlatmış durumda, çocukların durumu daha iyi. Orada sağlık bakımından onlara bir şey yapmamışlar. Ağabeyim ve yengem ilaç ve tedavi olmadan hep evde kaldı. Biz de mecburen buraya gelmeleri için müracaat ettik."

"DİĞER ÜLKELERDE YAŞANAN PERİŞANLIKLARI GÖRDÜK"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Biçer, "Allah'a şükürler olsun. Çok şükür böyle bir Cumhurbaşkanımız var, ne mutlu bize. Diğer ülkelerde yaşanan perişanlıkları gördük. İnsanların yüzüne bakmıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan ve ağabeyimin buraya getirilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Biçer ailesinin çocuklarının Youtube üzerinden paylaştıkları görüntülü mesajda Türk yetkililerden yardım çağrısında bulunmaları üzerine ailenin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatılmıştı. (AA)

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