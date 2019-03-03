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Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2019 08:07 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi, New York Times Binası önünde protesto edildi. Ellerinde darbe ve idam karşıtı dövizler taşıyan protestocular, Mısır'daki Sisi yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.

Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

Ellerinde darbe ve idam karşıtı dövizler taşıyan protestocular, Mısır'daki Sisi yönetimi karşıtı sloganlar attı.
Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı.
Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını öne sürmüştü.
Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları infaz edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
mısır idam New York

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