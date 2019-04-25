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Mısır Devlet Başkanı Sisi 3 ay olağanüstü hal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi, ülkede 3 ay olağanüstü hal uygulama kararı aldı.Mısır’da, Devlet Başkanı Abdufettah Sisi, üçüncü defa devlet başkanı olma yolunu açan anayasa değişikliğinin yüzde 88,8 oranında kabul edilmesinin ardından ilk icraat olarak ülkede genelinde 3 ay olağanüstü hal etme kararı aldı.23 Nisan tarihli Mısır Resmi gazetesinde yer alan 2019 yılı 208’lu Başkanlık kararıyla, 25 Nisan 2019 tarihinde başlamak üzere ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağı kaydedildi.Alınan kararda şu ifadeler yer aldı:"Silahlı kuvvetler ve polis güçleri ülke genelinde güvenliği sağlamak, kamu ve kişisel varlıkları korumak ve vatandaşların hayatlarını güvenci altına almak için, tehditler ve terörizmin finansını sağlamaya karşı gerekli bütün tedbirleri alır."Olağanüstü hal kararının, Tanta’da St.George ve İskenderiye’deki Mar Mark Kiliselerinin 2017’de bombalanması üzerine alınan olağanüstü hal kararının uzatılması olduğu belirtildi.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi, ülkede 3 ay olağanüstü hal uygulama kararı aldı.
Mısır’da, Devlet Başkanı Abdufettah Sisi, üçüncü defa devlet başkanı olma yolunu açan anayasa değişikliğinin yüzde 88,8 oranında kabul edilmesinin ardından ilk icraat olarak ülkede genelinde 3 ay olağanüstü hal etme kararı aldı.
23 Nisan tarihli Mısır Resmi gazetesinde yer alan 2019 yılı 208’lu Başkanlık kararıyla, 25 Nisan 2019 tarihinde başlamak üzere ülke genelinde olağanüstü hal uygulanacağı kaydedildi.
Alınan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Silahlı kuvvetler ve polis güçleri ülke genelinde güvenliği sağlamak, kamu ve kişisel varlıkları korumak ve vatandaşların hayatlarını güvenci altına almak için, tehditler ve terörizmin finansını sağlamaya karşı gerekli bütün tedbirleri alır."
Olağanüstü hal kararının, Tanta’da St.George ve İskenderiye’deki Mar Mark Kiliselerinin 2017’de bombalanması üzerine alınan olağanüstü hal kararının uzatılması olduğu belirtildi. Mısır Anayasasının 154’üncü maddesine olağanüstü hal durumlarının 3 aydan uzun olmayacağı yer aldığı için olağanüstü hal kararlarının 3’er aylık süreye alındığına dikkat çekildi.

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