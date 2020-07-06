Mısır'ı sarsan seri cinsel saldırı vakası!

Kahire'deki Ez Ezher Üniversitesi Camisi ve Müftülüğün açıklamalarında 'kadının giyiminin taciz ve tecavüz için gerekçe gösterilemeyeceğinin' altı çizildi.

Açıklamalarda 'böyle suçlardan kadınların asla sorumlu tutulamayacağı' vurgulandı.

Kadınların en çok cinsel saldırıya uğradığı ülkelerden biri olan 100 milyon nüfuslu Mısır'da, son yıllarda taciz ve tecavüz cezalarının artırılmasına rağmen, bu suçlarda kayda değer azalma gözlenmedi.

50'den fazla kadına cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Kahire Amerikan Üniversitesi öğrencisinin vakası ise bir haftadır Mısır'ın bir numaralı gündem maddesi.

Daha sonra kaydını İspanya'nın Barselona kentinde bir üniversiteye aldığı ortaya çıkan zanlı öğrenciyle ilgili paylaşılan mesajların birinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmek üzere olduğu da dile getirildi.

Bu vaka vesilesiyle cinsel saldırıya uğrayan kadınların sessiz kalmasının 'ailenin onuru' açısından önemli, hadisenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasının ise 'utanç kaynağı' olduğu yönündeki tabular da sarsıldı.