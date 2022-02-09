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Mısır'ın kalecisi penaltı kurtardı, sevinçleri kanlı bitti! Bıçaklayan kişinin eşinden dikkat çeken açıklama: Eşime saldırıyorlardı

09.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de Afrika kupası finaline yükselen milli takımlarının maçını izleyen Mısırlılar gürültü yaptıkları gerekçesiyle İbrahim B. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, 3 Mısırlı genç bıçaklanmıştı. Mısırlıları bıçaklayan kişinin eşi ise ilginç olayın ardından açıklamalarda bulundu. İbrahim B.'nin eşi Sinem B., "O gece biz uyuyorduk. Sıçrayarak uyandık sese. Daha sonra eşim uyku sersemiydi, sinirlendi ve gitti yanlarına. Güzel bir şekilde uyardı" dedi.

Mısır'ın kalecisi penaltı kurtardı, sevinçleri kanlı bitti! Bıçaklayan kişinin eşinden dikkat çeken açıklama: Eşime saldırıyorlardı

Olay Bahçelievler Hürriyet mahallesinde pazartesi günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Afrika Uluslar Kupası finali için Mısır ve Senegal karşı karşıya geldi. 5 Mısırlı da kaldıkları evde, maçı izliyordu. Maç sırasında Mısır kalecisi penaltı kurtarınca sevinç çığlıkları atıldı. Gürültüden rahatsız olan Türk komşuları İ.B. gençleri uyarmak için oturdukları daireye geldi. Mısırlı gençlerin iddiasına göre İ.B. kapı açıldığı gibi içeri daldı, elindeki bıçakla gençleri evin içinde kovalamaya başladı. İ.B. önce bir kişiyi elinden yaraladı. Ardından diğer odaların kapılarına vurarak Mısırlıları odalarından çıkarmaya çalıştı. 5 gençten biri İ.B.'yi iterek kendini dışarı attı.

BİRİ OMZUNDAN BİRİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Dışarı kaçan genç olayların sakinleştiğini düşünerek tekrar yukarıya çıktı. Ancak 17 yaşındaki Gehad Mahmoud Ibrahim Abdou'yu, İ..B sırtından bıçakladı. Yousef Mohammed Elsayed de, İ.B. ile konuşmaya çalıştı. İddiaya göre bir başka komşu da olaya karıştı, 21 yaşındaki Yousef'i duvara ittirdi, İ.B. bıçağıyla Yousef Mohammed Elsayed'e doğru hamle yaptı, 21 yaşında tıp öğrencisi olduğu öğrenilen Elsayed'i omzundan yaraladı. Diğer komşular polise haber verdi. Yousef Mohammed Elsayed, arkadaşları tarafından taksiye bindirilerek, hastaneye götürüldü.

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TÜRKİYE'DE ÖĞRENCİLER

İhbar üzerine olay yerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler İ.B. isimli kişiyi, olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yousef Mohammed Elsayed'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde 5 Mısırlının kaldığı içlerinden birinin futbolcu olduğu, diğerlerinin ise Türkiye'de öğrenci oldukları öğrenildi.

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''EŞİME SALDIRIYORLARDI''

Öte yandan 3 Mısırlı'yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklayan İbrahim B. (37)'nin karısı Sinem B. açıklamalarda bulundu. Sinem B. "O gece biz uyuyorduk. Sıçrayarak uyandık sese. Daha sonra eşim uyku sersemiydi, sinirlendi ve gitti yanlarına, kapılarına vurdu. Güzel bir şekilde uyardı. 'Ses yapmayın, terbiyesizlik yapmayın' dedi. Ben içeriden duydum. Daha sonra ben bağırma sesini duyduğum için, çocuğumu sakinleştiriyordum. Eşim geldiğinde onlar bu sefer saldırıyordu. Saldırdığında ben kapıda gördüm. Kapıyı aralamışlar eşime saldırıyorlardı. Kapıya vuruyorlardı. Benim çığlık sesime bütün apartman polisi aramış zaten" dedi.

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(DHA)

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