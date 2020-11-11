Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Yunanistan'a bir dizi güvence verdi. Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz etti ve "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" söyledi.

Sisi, bu mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirttikten sonra "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır"dedi.

Mısır lideri ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.

Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğunu ve "Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürmekle" suçladığı Türkiye'ye karşı anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

'Türkiye de işbirliğine katılmalı'

Yunanistan Parlamentosu önünde düzenlenen resmi törenle "Meçhul Asker" anıtına çelenk koyan Sisi, Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmelere başladı.