HABER
  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk: - "Mısır'da meşru görevini yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi kabul edilemez bir saldırı ve hak ihlali olarak görüyoruz. Bu gözaltıların hiçbir mesleki, hukuki, vicdani ve insani yanı yoktur"

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Fişenk, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin 1'i Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının gözaltına alınması nedeniyle özür dilemesi ve AA çalışanlarının serbest bırakması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mısır'da meşru görevini yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi kabul edilemez bir saldırı ve hak ihlali olarak görüyoruz. Bu gözaltıların hiçbir mesleki, hukuki, vicdani ve insani yanı yoktur. Bu saldırı dünya basınına yapılmış bir hakarettir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Kara listedeki "Sildenafil” katkılı ürünlere dikkatKara listedeki "Sildenafil” katkılı ürünlere dikkat
“Yok Yere Temâşâ” turneye çıktı“Yok Yere Temâşâ” turneye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

En Çok Okunan Haberler

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Yeni imajıyla beğeni topladı!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara flaş çağrı!

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkate alan kaymakam her şeyi ortaya çıkardı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

'Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.