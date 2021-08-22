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Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı kapattı

22.08.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, İsrail ablukası nedeniyle Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’nı kapattı.

Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı kapattı

BAE basınında yer alan haberlerde, Mısır’ın, Hamas’ı protesto etmek için Gazze Şeridi’ndeki Refah Sınır Kapısı’nı bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Filistin’in Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın her iki yönde Refah kapısının kapatılacağı konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti. Mısır ise henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş, Filistin direniş gruplarına ait mevzilerin hedef alındığı aktarılmıştı. (İHA)

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