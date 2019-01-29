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Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı yeniden hizmete açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:44 | Son Güncelleme

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Refah Sınır Kapısı’nı bugün itibariyle 3 gün için geçici olarak açtı.Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı 3 günlüğüne hizmete açıyor" ifadeleri kullanıldı.

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan Refah Sınır Kapısı’nı bugün itibariyle 3 gün için geçici olarak açtı.
Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mısır, Refah Sınır Kapısı’nı 3 günlüğüne hizmete açıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Mısır tarafı, geçiş noktasının bugün itibari ile 3 günlüğüne açıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığına ve Gazze’deki güvenlik birimlerine bilgi verdi" denildi.
Karar, Mısır’ın Filistinli yetkililerin 3 hafta önce sınır çalışanlarını geri çekmesinin ardından aldığı ilk karar bakımından önem taşıyor.
Filistin, Ocak ayı başında sınır kapısındaki yetkililerini geri çekmişti.

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