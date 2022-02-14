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Mısır, Uluslararası Enerji Ajansı'na katılıyor

14.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 30 üyesi bulunan Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) Mısır da dahil oluyor.

Mısır, Uluslararası Enerji Ajansı'na katılıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Mısır'ın resmen ajansa katılacağını duyurdu.

IEA Başkanı Fatih Birol, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'ndaki (EGYPS) 2022 konferansta konuştu.

YENİ ÜYE MISIR OLACAK

Konuşması Mısır'ın devlet televizyonunda yayımlanan Birol, "Sizlerle bu güzel haberi paylaşmak istiyorum. Mısır hükümetinin başvurusu üzerine Mısır'ın Uluslararası Enerji Ajansına ortak üye olarak katılacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

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Birol, "İş birliğini derinleştirmek istiyoruz ve önümüzdeki yıllarda destek vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Mulla da El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Mısır'ın petrol ihracatının 2021'de yüzde 85 artarak, 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Uluslararası petrol piyasası başta olmak üzere enerji alanında faaliyetler yürüten IEA'nın Türkiye'nin de dahil olduğu 30 üyesi bulunuyor. (AA)

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