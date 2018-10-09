HABER

Mısır, Yunanistan ve Rum liderleri Girit'te enerji zirvesinde bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

MISIR, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan liderleri, Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliklerini ilerletmek amacıyla yarın Gritte Adası'nda bir araya gelecek.

Mısır, Yunanistan ve Rum liderleri Girit'te enerji zirvesinde bir araya gelecek

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- MISIR, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan liderleri, Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliklerini ilerletmek amacıyla yarın Gritte Adası'nda bir araya gelecek. Girit'teki 'Üçlü enerji zirvesi'ne Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah Al Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katılacak. Üç lidere Dışişleri ile Enerji Bakanları da eşlik edecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır, Akdeniz doğalgazının Mısır'daki tesislerde sıvılaştırılması için boru hattı inşa etmek için anlaşma imzalamışlardı.
Rum yönetimi; Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Türkiye'nin dışında Avrupa'ya ihraç edilmesine yönelik Girit'te yapılacak zirveye büyük önem veriyor. Sisi ve Tsipras ile başbaşa görüşmeler yapacağı da belirtilen Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in Kıbrıs konusunda da destek istemesi bekleniyor. Bölgesel gelişmelerin ele alınacağı zirvede, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte hareket etmek için memorandumlar imzalacağı da diplomatik çevrelerde konuşulan başlıklardan.
Mısır ile Rum yönetimi arasında; Rumların tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi olarak tanımladığı Afrodit 12'inci parseldeki doğalgazın, denizaltından boru hattı ile Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınması anlaşması da imzalanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Mısır, Yunanistan ve Rum liderleri Girit'te enerji zirvesinde bir araya gelecekMısır, Yunanistan ve Rum liderleri Girit'te enerji zirvesinde bir araya gelecek

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Otomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar beklediOtomobille çarptığı köpeğin başında yardım gelene kadar bekledi
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı baba kızı için miting yapacak

Acılı baba kızı için miting yapacak

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.