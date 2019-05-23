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Mısır'da aşırı sıcaklar can aldı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

Ülkede 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının neden olduğu yangınlarda 3 kişi yaşamını yitirdi

KAHİRE (AA) – Mısır'da 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı nedeniyle bazı kentlerde alarm düzeyi yükseltilirken, aşırı sıcakların neden olduğu yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram, Menufiye kentinde bir plastik fabrikasında hava sıcaklığı nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki turistlik beldesi Şarm el-Şeyh'te de aşırı sıcaklar nedeniyle bir iş merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kahire ve Şarkiye kentlerinde iki toplu taşıma aracının yandığı, olaylarda can kaybı olmadığı duyuruldu.

Ülkenin güneyindeki Suhac kenti valiliği, şehirdeki bütün hastaneler ve hükümet dairelerinde alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Mısır Eğitim Bakanlığı da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bugün ülkedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edilmesi ve sınavların ertelenmesi kararı almıştı.

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aşırı sıcak mısır yangın

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