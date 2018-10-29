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Mısır'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

Mısır'ın Kahire ve İskenderiye şehirlerinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

KAHİRE (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Kahire'deki resepsiyona katılan misafirleri Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur ve Kahire Askeri Ataşesi Albay Mustafa Özgür Tüten karşıladı.

Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mısır’da yaşayan Türkler ve diğer davetliler katıldı.

Maslahatgüzr Eruygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.

Mesajın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır ilişkilerine de değinen Eruygur, iki ülke arasındaki bin 200 yıllık yolculuğun halkları arasında güçlü ve anlamlı bir dostluk ve akrabalık bağının oluşmasını sağladığını vurguladı.

Mısır’da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana yaşananlar nedeniyle resepsiyona üst düzey yetkililer katılmamasına rağmen Mısırlı misafirlerin çokluğu dikkati çekti.

- İskenderiye Başkonsolosluğu'ndaki Cumhuriyet resepsiyonu

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin İskenderiye Başkonsolosluğunda da resepsiyon verildi.

Başkonsolos Serdar Belentepe ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Türk ve Mısırlı davetliler katıldı.

İskenderiye’deki görev süresinin dolduğunu dile getiren Belentepe, Ağustos 2014’te göreve başladığı İskenderiye’deki 5’inci ve son milli gün resepsiyonunu düzenlediğini söyledi.

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