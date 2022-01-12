HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır'da göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı

Mısır'da göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı

12.01.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da bir öğretmenin göbek dansı yaptığını gösteren viral bir video, kadın hakları ve ülkenin sosyal muhafazakar değerleri arasında ulusal çapta bir tartışmaya yol açtı

Mısır'da göbek dansı yapan öğretmen işten çıkarıldı

Mısır'da bir öğretmenin göbek dansı yaptığını gösteren viral bir video, kadın hakları ve ülkenin sosyal muhafazakar değerleri arasında ulusal çapta bir tartışmaya yol açtı.

Aya Yousef adlı öğretmen, Nil Nehri'nde bir teknede bir sosyal iş etkinliğinde dans ederken bir meslektaşı tarafından izinsiz olarak görüntülendi.

Bunun üzerine Yousef Nil Deltası'ndaki Dakahlia Valiliği'nde birkaç yıldır Arapça öğrettiği ilkokul tarafından görevden alındı.

Yousef, bir daha asla dans etmeyeceğine yemin etti ve intiharı düşündüğünü söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Nil'deki teknede geçirdiğim on dakika hayatıma mal oldu" dedi.

Sosyal medyada viral hale gelen videoda Yousef, erkek öğretmenlerle birlikte müzik eşliğinde dans ediyor.

Gündüz nehir gezisi için başörtüsü ve uzun kollu elbise giyinen Yousef'in videosu Batı standartlarına göre oldukça masum görünüyor.

Ancak geçtiğimiz hafta Arapça sosyal medyada hızla yayıldığı için Mısırlı muhafazakarlar arasında tepkilere neden oldu.

Yousef'i eleştirenler onun utanç verici davrandığını iddia etti. Bir Twitter kullanıcısı:"Yaşadığımız kötü zamanları açıkça ifade ediyor! Her şeye izin var" diye yazdı.

Bir başka kullanıcı "Mısır'da eğitimin seviyesi düştü" yorumunu yaparak, ilgili makamların müdahale etmesi çağrısında bulundu.

'Cadı avının kurbanı'

Mısır'daki kadın hakları savunucuları öğretmenin yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı ve bir cadı avının kurbanı olduğunu söylüyor.

Başka bir okulun müdür yardımcısı da Yousef'i desteklemek ve kişisel özgürlükleri savunmak için kızının düğününde dans ederken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı.

Mısır Kadın Hakları Merkezi başkanı Dr. Nihad Abu Qumsan, Yousef'e ofisinde bir iş teklif etti ve işten çıkarılmasına karşı yasal bir şikayette bulunması için Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmesini getirmesini istedi.

Bu ise durumun yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmuş gibi görünüyor. Yousef, yeni bir okula atandı.

Olay hakkında "mahremiyetinin ihlali" gerekçesiyle şikayette bulunan Yousef, bir kamu kurumunda ya da öğrencilerin önünde dans etmediğine dikkati çekti. Yousef, videoyu geçen ay çeken kişiye dava açmayı planladığını da söyledi.

Mısır'da göbek dansının Firavunlar dönemine kadar uzandığı söyleniyor, ancak günümüzde kadınların toplum içinde dans etmesi genellikle hoş karşılanmıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var" DSÖ'den yeni koronavirüs aşıları tavsiyesi! "İhtiyaç var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.