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Mısır'da Roma dönemine ait antik kent kalıntıları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 21:28 | Son Güncelleme

Mısır'da Roma dönemine ait antik kent kalıntıları bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiye şehrinde Roma dönemine ait antik bir kentin kalıntıları bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Eymen Aşmavi yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Polonyalı arkeologların İskenderiye şehrinde yaptıkları ortak çalışmalar sonucunda, Roma dönemine ait antik kentin kalıntılarına rastlandığını belirtti.

Aşmavi, milattan sonra 4. ve 6. asırlara ait olduğu belirlenen kentte, küçük bir tiyatro, imparatorluk hamamı ve bir üniversiteye ait olduğu düşünülen 22 dersliğin kalıntılarının bulunduğunu kaydetti.

Romalılar, MÖ 30- MS 641 yılları arasında Mısır’da hüküm sürdü. Tarihçiler o dönemki Mısır’ı, "Roma ve Bizans Mısır'ı" olarak isimlendiriyor.

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antik mısır roma şehir

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