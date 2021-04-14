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Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: En az 20 ölü

14.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’den yola çıkan bir yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Mısır’ın başkenti Kahire’nin 320 kilometre güneyinde yer alan Assiut kentinde dün gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kahire’den yola çıkan bir otobüsün, bir kamyonu geçmeye çalışırken kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, olay yerine 36 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, çevredeki tüm hastanelerde hazırlık yapıldığı ve yaralıların vücutlarının farklı yerlerinde çürükler, kırıklar ve kesikler olduğu belirtildi.

3 BİN 480 CAN KAYBI

Mısır’da yol güvenliği ve altyapı yetersizliğinin yanı sıra gevşek trafik düzenlemeleri nedeniyle sık sık ölümcül trafik kazaları meydana geliyor. Ülkenin resmi istatistik kurumunun açıkladığı verilere göre, 2019 yılında yaklaşık 10 bin trafik kazası meydana geldi ve kazalarda toplam 3 bin 480’den fazla kişinin hayatını kaybetti. Verilere göre, 2018 yılında ise 8 bin 480 trafik kazasında 3 bin 80’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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trafik kazası

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