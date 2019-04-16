HABER

Mısır'daki kilise saldırısı davasında 2 idam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

Mısır'daki kilise saldırısı davasında 2 idam kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Hilvan kentindeki bir kiliseye yaklaşık 1,5 yıl önce düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yargılanan 2 sanık idam cezasına çarptırıldı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne 2017'de düzenlenen terör saldırısı davasında 2 kişi hakkında idam kararı verdi. Mahkeme, sanıkların evrakını görüş almak üzere ülke müftüsüne gönderdi.

Mar Mina Kilisesi'ne 29 Aralık 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret
Ayvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergiAyvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergi
Bayram Şenocak: Mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettikBayram Şenocak: Mazbatanın bu süreç içinde düzenlenmemesini talep ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hilvan Kilise mısır

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.