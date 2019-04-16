Mısır'daki kilise saldırısı davasında 2 idam kararı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Hilvan kentindeki bir kiliseye yaklaşık 1,5 yıl önce düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yargılanan 2 sanık idam cezasına çarptırıldı.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne 2017'de düzenlenen terör saldırısı davasında 2 kişi hakkında idam kararı verdi. Mahkeme, sanıkların evrakını görüş almak üzere ülke müftüsüne gönderdi.
Mar Mina Kilisesi'ne 29 Aralık 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.
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