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Mısır'daki "Rabia Meydanı kameramanı Şukan" tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Rabia Meydanı'nın silah zoruyla boşaltıldığı gün gözaltına alınan ve "Rabia kameramanı" olarak bilinen Mahmud Ebu Zeyd (Şukan), hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını tamamlamasının üzerinden aylar sonra tahliye edildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2013'teki darbe karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen başkent Kahire'deki Rabia Meydanı'nın silah zoruyla boşaltıldığı olaylar esnasında gözaltına alınan kameraman Mahmud Ebu Zeyd (Şukan) tahliye edildi.

Ülkede sosyal medya üzerinden "Şukan'a Özgürlük" kampanyası başlatan aktivister, Facebook üzerinden yaptıkları paylaşımda, Mısır kamuoyunda "Rabia kameramanı Şukan" olarak bilinen Ebu Zeyd'in 5 yılı aşkın süredir tutulduğu cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.

"Şukan'a Özgürlük" kampanyası yetkilileri ayrıca Şukan'ın cezaevinden çıktığı ve ailesiyle buluştuğu anlara ilişkin de fotoğraflar paylaştı.

Şukan'ın 5 yıl adli kontrol şartı ile tahliye edildiği kaydedildi.

- Hakkındaki 5 yıl hapis cezasını aylar önce tamamlamıştı

Rabia Meydanı'nın boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te gözaltına alınan Şukan, "eyleme katılmak ve kamu malına zarar" vermek suçlamasıyla "Rabia Meydanının boşaltılması" davası sanıkları arasına eklenerek yargılanmış ve hakkında verilen 5 yıl hapis cezası Eylül 2018'de sona ermişti.

Hakkında verilen hapis cezasını geçen eylül ayında tamamlamasına rağmen Şukan, ancak 5 ay sonra tahliye edildi.

Mısır yasalarına göre adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişiler bulundukları semtin karakoluna giderek gece ortalama 5 - 6 saatini karakolda geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Nisan 2018'de Şukan'a "Basın Özgürlüğü" ödülünü vermişti.

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