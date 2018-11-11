KAHİRE (AA) - Kahire yönetimi, Filistin'in merhum lideri Yasir Arafat'ın vefatının 14'üncü yılının, Filistinliler arasındaki safların birliğinin ve barışın tesis edilmesinin önemini hatırlattığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Arafat'ın ölümünün 14'üncü yılına dikkati çekerek, "Filistin mücadelesinin sembolüne saygılarımızla." ifadesini paylaştı.

Ebu Ammar'ın (Arafat) ne olursa olsun taşıdığı mesajın öneminin bugün artarak hatırlandığını belirten Hafız, bu mesajın, "Filistinlilerin, meşru ve tarihi haklarını geri alabilmek için saflarını birleştirmeleri ve barışın sağlanması" olduğunu aktardı.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti. Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise tartışma konusu olmaya devam etti.

Kahire yönetimi, halihazırda Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması ve 2014'te Filistin ile İsrail arasında askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlaması çabalarına öncülük ediyor.

