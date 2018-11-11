HABER

Mısır'dan, Arafat'ın ölümünün 14'üncü yılında "Filistin birliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Yasir Arafat'ın vefatının 14'üncü yılının "Filistinlilerin birliğinin ve barışın sağlanmasının önemini" hatırlattığını ifade etti

KAHİRE (AA) - Kahire yönetimi, Filistin'in merhum lideri Yasir Arafat'ın vefatının 14'üncü yılının, Filistinliler arasındaki safların birliğinin ve barışın tesis edilmesinin önemini hatırlattığını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Arafat'ın ölümünün 14'üncü yılına dikkati çekerek, "Filistin mücadelesinin sembolüne saygılarımızla." ifadesini paylaştı.

Ebu Ammar'ın (Arafat) ne olursa olsun taşıdığı mesajın öneminin bugün artarak hatırlandığını belirten Hafız, bu mesajın, "Filistinlilerin, meşru ve tarihi haklarını geri alabilmek için saflarını birleştirmeleri ve barışın sağlanması" olduğunu aktardı.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti. Arafat'ın Kudüs'e defnedilmesi yönündeki vasiyeti, İsrail işgali nedeniyle gerçekleşemedi. Ramallah'a defnedilen Arafat'ın ölüm nedeni ise tartışma konusu olmaya devam etti.

Kahire yönetimi, halihazırda Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması ve 2014'te Filistin ile İsrail arasında askıya alınan barış görüşmelerinin yeniden başlaması çabalarına öncülük ediyor.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındıİçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı
Kanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardıKanalizasyonda mahsur kalan kediyi itfaiye böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arafat Filistin Kahire

En Çok Okunan Haberler

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İçinden mumyalanmış ceset çıkan lahit traktörle taşındı

İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

İstanbul için korku yaratan açıklama: Sahil şeridinin tamamı...

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

Erdoğan-Trump görüşmesinde neler konuşuldu? Beyaz Saray'dan açıklama

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

15 Temmuz gecesi darbeciler 225 askeri böyle rehin almış!

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.